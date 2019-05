Bahn-Neubaustrecke - Mannheim fordert Alternativen

Mannheim.Bei der laufenden Planung für die Neubaustrecke Rhein-Main/Rhein-Neckar sollen die Auswirkungen auf den Bahn-Knoten Mannheim weiter außen vor bleiben. „Unsere Planung geht bis Mannheim-Waldhof, die Themen im anschließenden Bereich bis Karlsruhe werden in einem eigenen Projekt betrachtet“, sagte ein Bahn-Sprecher am Freitag. Allerdings stünden die Projekte miteinander und überregional im Austausch, so dass die Planungen abgestimmt erfolgten.

„Im Interesse der Bahn“

Vertreter der Rhein-Neckar-Region fordern bereits seit längerem eine gemeinsame Betrachtung der Neubaustrecke mit dem Knoten Mannheim und sind entsprechend unzufrieden. „Wir müssen für den Knoten Mannheim Alternativen prüfen, das ist auch im Interesse der Bahn“, sagte Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) nach einem Treffen mit dem Vorstand der zuständigen DB Netz. „Der nächste Schritt muss der schon lange geforderte gemeinsame Termin mit der Region, Land und Bahn im Verkehrsministerium noch vor der Sommerpause sein.“

Die Neubaustrecke zwischen Frankfurt und Mannheim ist eines der wichtigsten Verkehrsprojekte in Deutschland. Sie soll die bestehenden ICE-Routen Köln-Frankfurt und Mannheim-Stuttgart miteinander verbinden. Auch der Güterverkehr braucht zusätzliche Kapazitäten. Nach jetzigem Stand sollen auf der Neubaustrecke tagsüber Personen- und nachts Güterzüge fahren. Über ihren Verlauf wird seit Jahren heftig diskutiert. Derzeit geschieht das regelmäßig in einem sogenannten Beteiligungsforum, das sich allerdings auf die Neubaustrecke konzentriert, die in Mannheims Norden endet. Über die Auswirkungen auf Mannheim wird dagegen nicht gesprochen. Nach jetzigem Stand würden sämtliche Züge, die über die Neubaustrecke fahren, über das Stadtgebiet rollen. Das könnten täglich mehr als 200 sein. Alternativen wären Tunnel oder eine Umfahrungstrasse.

Immerhin bot die Bahn in diesem Zusammenhang jetzt die Schaffung eines sogenannten Koordinierungsrates Mittlerer Oberrhein/Rhein-Neckar an. „Wir fänden das gut“, sagte der Sprecher. Analog zu einem bestehenden Gremium in Rhein-Main („Frankfurt Rhein-Main plus“) könnte der Koordinierungsrat etwa mit Vertretern der Länder, Städte, Landkreise und Verkehrsverbünde besetzt sein und eine großräumigen Blick auf den Schienenverkehr vornehmen. Es werde aber nicht darum gehen, über genaue Trassenverläufe zu reden, stellte er klar. Das bleibe dem Beteiligungsforum vorbehalten, das am 11. Juni zum nächsten mal tagen wird.

Ralph Schlusche, Direktor im Verband Region Rhein-Neckar, zeigt sich prinzipiell offen für den Vorschlag. „Das gäbe uns die Chance, die gesamte Strecke zu betrachten“, sagte er. Allerdings müsste zunächst geklärt werden, welche Aufgaben und Kompetenzen ein solcher Koordinierungsrat haben könnte. Auch Schlusche drängte zudem auf ein Gespräch im Verkehrsministerium.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.05.2019