Bahn nimmt Fernbusse außer Betrieb

IC Bus ist die Fernbuslinie der Bahn – Ende 2020 wird sie eingestellt. © dpa

Berlin/Mannheim.Die Deutsche Bahn stellt ihren Fernbusbetrieb ein. Das Unternehmen bestätigte am Dienstag Berichte des Südwestrundfunks, nach denen die IC Fernbusse nur noch bis 31. Dezember fahren würden. „Mit dem Ausbau des europäischen Bahnverkehrs in den vergangenen Jahren stehen auf den entsprechenden Relationen mittlerweile attraktive und schnelle Zugverbindungen zur Verfügung“, schrieb eine Sprecherin auf Anfrage.

Die Konzentration auf klimafreundlichen Bahnverkehr entspreche zudem dem verkehrspolitischen Grundgedanken der deutschen Bundesregierung, hieß es weiter. „Zugleich reagieren wir auf die gestiegene ökologische Sensibilität unserer Kunden.“ Durch einen stärkeren Fokus auf die Schiene leiste die Bahn einen „signifikanten Beitrag“ zur CO2-Reduktion und zum Erreichen der europaweiten Klimaziele.

Flixbus dominiert den Markt

In den vergangenen Jahren hatte die Deutsche Bahn die Frequenz der Fernbus-Fahrten schon deutlich zurückgeschraubt – viele Verbindungen wurden bereits ganz gestrichen. Der Fernbusmarkt in Deutschland wird von Flixbus dominiert. Der Anbieter aus München kommt auf einen geschätzten Marktanteil von rund 95 Prozent.

Von der Einstellung des IC-Busbetriebs sind in der Region die Haltestellen Mannheim und Heidelberg betroffen. Von Mannheim aus bietet die Deutsche Bahn noch bis Ende des Jahres Fahrten nach Frankfurt, Nürnberg, Würzburg und Prag an. Von Heidelberg aus werden Nürnberg und Prag angesteuert. Auf die Frage nach der Frequenz der Busfahrten in der Region antwortete das Unternehmen nicht. jor

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.10.2020