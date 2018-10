Bahn peppt Bistros auf

Berlin.In den Speise- und Bistrowagen der Deutschen Bahn werden die Fahrgäste ab Dezember auf ein neues Angebot stoßen. Die Auswahl in der Speisekarte wird etwas kleiner. Dafür setzt die Bahn noch stärker auf Leibgerichte, die es aber in verfeinerten Varianten geben soll. Das Preisniveau im Bordrestaurant werde „bei gleichbleibender Qualität“ gesenkt, kündigte das Unternehmen bei einer Produktpräsentation gestern in Berlin an. In welchem Umfang das geschieht, ließ die Bahn offen.

Tortilla-Streusel auf Currywurst

Zusätzlich will die Bahn in den Bordrestaurants und Bistros in ihren ICE und Intercitys für einige Wochen mit Sonderangeboten locken und zum Beispiel Kaffee für 2,50 statt drei Euro anbieten. Auf der Speisekarte sollen häufiger Klassiker wie Currywurst oder Chili con Carne zu finden sein, jedoch in einer modernen Variante – die Wurst etwa mit Tortilla-Streuseln, das Chili mit Schmand.

Weniger unterschiedliche Gerichte in der Bordküche vereinfachten die Logistik, sagte der Marketingchef der Bahn-Fernverkehrssparte, Michael Peterson. Dadurch könnten mehr von den beliebtesten Speisen eingelagert werden. So müssten Gäste seltener enttäuscht werden, wenn ihr Wunschgericht nicht mehr vorrätig sei. Auf der Speisekarte werde es eine Mischung von Snacks und Hauptgerichten geben. Alle Speisen könnten nun auch an den Platz mitgenommen werden, sagte Peterson.

Die Bahn wolle ein besserer Gastgeber werden, dazu gehöre auch ein persönlicherer Auftritt. „Wir wollen die Gäste umsorgen“, sagte die Leiterin der Service-Strategie im Fernverkehr, Ramona Fellner. Die Bordgastronomen und Zugbegleiter sollen weniger Bahndeutsch sprechen und dürften je nach Region die Passagiere künftig auch mit „Moin, moin“ oder „Grüß Gott“ begrüßen. dpa

