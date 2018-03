Bahn setzt auf Technik

Anzeige

Stuttgart.Um endlich pünktlicher zu werden, testet die Deutsche Bahn seit gestern bei der Stuttgarter S-Bahn sechs Monate lang eine leuchtende Bahnsteigkante. Am Gleis 2 des Bahnhofs Bad Cannstatt zeigen im Boden eingelassene Leuchtsymbole vor der Einfahrt des nächsten Zuges, wo der Zug hält und wo genau sich die Türen befinden. Die Hoffnung der Bahn: Die Fahrgäste stehen damit am Bahnsteig an der richtigen Stelle, das Einsteigen geht zügiger. Einige Testzüge signalisieren dem System, wie hoch die Auslastung ist. Der Fahrgast bekommt auch das über die im Boden eingelassenen gut 30 mal 30 Zentimeter großen Platten angezeigt. Eine grün leuchtende Doppellinie heißt, hier ist noch Platz genug. Gelb heißt: Könnte passen. Und bei Rot sollte ein Reisender mit keinem freien Platz mehr rechnen.

Hohe Vertragsstrafen

Ein Hauptgrund für die Innovation dürften die millionenschweren Strafen sein, die von der S-Bahn Jahr für Jahr unter anderem wegen chronischer Unpünktlichkeit gezahlt werden mussten und müssen. Zur Hauptverkehrszeit waren 2017 nur 79,3 Prozent der Züge weniger als drei Minuten verspätet, vertraglich versprochen hat die Bahn mindestens 91,5 Prozent. Auch bei der Kundenzufriedenheit konnte die Bahn ihre Ziele nicht erreichen. dpa