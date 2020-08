Bahn soll schneller entschädigen

Berlin.Die Deutsche Bahn sollte bei Zugverspätungen nach Ansicht von Verbraucherschützern deutlich häufiger Geld zurückzahlen. „Bisher bekomme ich ja erst nach einer Stunde eine Entschädigung. Wir appellieren und werben dringend bei der Politik dafür, dies auf eine halbe Stunde zu reduzieren“, sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Klaus Müller, der Deutschen Presse-Agentur. Das könne auch einen Anreiz geben, dass die Bahn pünktlicher werde.

Bisher gibt es ab einer Stunde Verspätung ein Viertel des Fahrpreises zurück, ab zwei Stunden die Hälfte. Im vergangenen Jahr musste die Bahn rund 52,6 Millionen Euro erstatten.

Der Fahrgastverband Pro Bahn unterstützte Müllers Vorstoß. Eine solche Änderung könne die Bahn unter Druck setzen, sagte der Bundesvorsitzende Detlef Neuß im Radioprogramm SWR Aktuell. „Selbst wenn die Summen, die da zurückgezahlt werden müssen, gar nicht so hoch sind, ist das jedes Mal ein Verwaltungsaufwand, der die Bahn mehr Geld kostet, als sie erstatten muss.“

Konzern verweist auf Pünktlichkeit

Neuß ging jedoch noch weiter: Die Bahn solle Reisende bei Verspätungen für die gesamte Reisekette entschädigen – also auch, wenn wegen Zugverspätung ein Flug verpasst werde. „Wenn ich nach München in Urlaub fahre und komme da eine Stunde später an, ist das nicht weiter tragisch. Wenn ich aber mit einem Supersparpreis zum Flughafen will und da dann mein Flugzeug versäume, nutzt mir eine Entschädigung von fünf oder zehn Euro herzlich wenig“, sagte er.

Die Bahn betonte, ihre Züge seien im ersten Halbjahr 2020 so pünktlich unterwegs gewesen, wie seit Jahren nicht. Außerdem habe es angesichts der Corona-Pandemie zuletzt sehr kulante Regeln gegeben, die weit über die Fahrgastrechte hinausgingen. dpa

