Bahn verpasst Pünktlichkeitsziel und hofft auf neues System

Eines der Hauptprobleme der Bahn sind nach wie vor Verspätungen. © dpa

Berlin.Warten und bangen um den Anschlusszug: Für die Bahnkunden hat sich die Lage in diesem Jahr nur ein wenig gebessert. Etwas mehr Fernzüge kommen pünktlich an ihre Ziele, fast jeder vierte ICE und Intercity ist jedoch noch immer verspätet. Rund 24 Prozent dieser Züge werden wohl im Jahresdurchschnitt 2019 zu spät gekommen sein. „Wir werden am Ende um etwa einen Prozentpunkt besser sein als vergangenes Jahr“, sagte Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla am Donnerstag. Damit wird das vergleichsweise bescheidene Ziel von 23,5 Prozent verfehlt. Nun fährt die Bahn ihre Investitionen weiter hoch. Baustellen sollen die Züge aber seltener bremsen.

„Wir haben in diesem Jahr das größte Investitionsvolumen in der Bahngeschichte umgesetzt, mit 10,7 Milliarden Euro“, sagte Pofalla. „Diese Volumen steigen in den folgenden Jahren noch mal um zwei, drei und vier Milliarden Euro.“ Denn im 33 400 Kilometer langen Schienennetz herrscht ein gewaltiger Sanierungsstau. Der Bund geht von 49 Milliarden Euro aus. Der Anteil von Verspätungen als Folge von Baustellen sinkt laut Pofalla aber.

2019 wurden nach Konzernangaben 1500 Kilometer Gleise und 1600 Weichen ausgewechselt. In 650 Bahnhöfen habe es Modernisierungen gegeben, zahlreiche Brücken seien erneuert worden. Es gab bis zu 800 Baustellen gleichzeitig. „Wir sind bei der Modernisierung des Netzes einen riesigen Schritt vorangekommen“, sagte Pofalla. Wo besonders viele Züge fahren, will die Bahn Staus auf der Schiene mit einem neuen System verhindern: Spezialisten aus den verschiedenen DB-Sparten und von anderen Eisenbahnunternehmen versuchen gemeinsam, Züge durch diese Flaschenhälse zu leiten – etwa indem sie pünktlichen Zügen Vorrang geben vor denen, die schon Verspätung haben.

Das Bahn-Schlagwort für dieses Vorgehen lautet „Plankorridor“. „Wir haben in diesen Plankorridoren eine Auslastung von bis zu 140 Prozent“, sagte Pofalla. „Und jede kleinste Störung führt dann zu komplexen Folgestörungen.“ Dann könnten sich Züge im gesamten Netz verspäten. Der erste „Plankorridor“ wurde im November 2018 zwischen Köln und Dortmund eingerichtet, der nach Konzernangaben engsten Stelle im Bahnnetz. Dort sei es den Teams gelungen, dass 6000 Züge den Korridor pünktlich verlassen haben, die ihn zuvor verspätet erreicht hätten. 2020 solle die Zahl verdoppelt werden. dpa

