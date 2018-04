Bahnhöfe im Ausnahmezustand

Anzeige

Paris.Es ist die Hauptverkehrszeit in Versailles, einem der vielen Pariser Vororte, von denen aus jeden Tag Tausende in die Hauptstadt pendeln. Wo es sonst quirlig zugeht, herrscht ungewohnte Ruhe. Die Bahnhofshalle wie auch der Parkplatz erscheinen ausgestorben; überfüllt ist nur der Bahnsteig zu dem einzigen Zug, der demnächst wohl fahren soll. „Irgendwann muss ja einer kommen“, sagt ein Pendler und blickt sehnsüchtig das Gleis entlang. Er hoffe, trotz allem einigermaßen pünktlich in die Innenstadt von Paris zu gelangen und abends wieder nach Hause. „Ich wurstele mich irgendwie durch.“

Viele haben den Tag freigenommen

Auch Region von Ausfällen betroffen Von den Streiks der französischen Bahn-Mitarbeiter ist auch der Fernverkehr in der Region betroffen. Starke Einschränkungen gibt es bei ICE- beziehungsweise TGV-Verbindungen zwischen Frankfurt und Paris (über Mannheim), Frankfurt und Marseille sowie Stuttgart und Paris, wie die Bahn mitteilt. Der Konzern empfiehlt, auf andere Reisetage auszuweichen. Weitere Streiks sind bisher für heute sowie für den 8., 9., 13., 14., 18. und 19. April angekündigt. Für Fahrgäste, die heute dennoch von Mannheim aus verreisen wollen, verkehren folgende Züge: ICE von Frankfurt (6.58 Uhr) über Mannheim (7.39 Uhr) nach Paris (10.38 Uhr). TGV von Frankfurt (16.58 Uhr) über Mannheim (17.40 Uhr) nach Paris (20.41 Uhr). TGV von Paris (7.20 Uhr) über Mannheim (10.21 Uhr) nach Frankfurt (10.58 Uhr). ICE von Paris (15.20) über Mannheim (18.21 Uhr) nach Frankfurt (18.58 Uhr). MaMü

Vier von fünf Vorstadtbahnen, so hat man ihm gesagt, sollten ausfallen. Viele Franzosen haben den Tag freigenommen, arbeiten von zuhause aus oder organisierten sich in Fahrgemeinschaften. Ob in Nantes, Marseille oder Bordeaux – die Medien sprachen von „Phantom-Bahnhöfen“. Nach einem ersten Streiktag vor knapp zwei Wochen begann dort gestern ein phasenweiser Ausnahmezustand, der heute fortgesetzt wird mit erneuten Blockaden. Drei Monate soll er dauern: Mehrere Gewerkschaften der Staatsbahn SNCF haben angekündigt, bis Ende Juni an 36 Tagen in den Ausstand zu treten, meist an zwei Tagen in Folge.

Ein Minimaldienst bleibt jeweils erhalten, doch die Mehrzahl der Züge im Nah- und Fernverkehr fallen aus. Obwohl es sich um andere Forderungen handelt, traten gestern zudem zahlreiche Mitarbeiter der Müllbetriebe, aus dem Gassektor sowie von Air France in den Ausstand. Weil die Belegschaft der Luftfahrtgesellschaft stärkere Gehaltserhöhungen erwartet, wurde rund ein Viertel aller Flüge gestrichen.