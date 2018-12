Bahnstreiks zum Wochenstart

Bundesweit fallen heute Züge aus. Das Archivbild zeigt eine Tafel in Mannheim bei einem früheren Streik. © dpa

Berlin/Hannover.Die neue Woche beginnt für Tausende Fahrgäste und Pendler ungemütlich: Bei der Deutschen Bahn wollen Beschäftigte mit einem bundesweiten Warnstreik heute die Arbeit niederlegen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) rief für die Zeit von 5 bis 9 Uhr zum Ausstand auf. Es drohen Ausfälle und Verspätungen.

Die Bahn erwartet, dass der Zugverkehr im ganzen Land „stark beeinträchtigt“ werden dürfte. Sie setze „alles daran, die Auswirkungen auf ihre Kunden so gering wie möglich zu halten“, hieß es. Unter anderem sollen Fahrgast-Betreuung und Telefon-Hotlines aufgestockt werden. Im Fernverkehr sollen alle für heute gekauften Tickets bis morgen gültig bleiben. Für bestimmte Spartickets wird zudem die Zugbindung aufgehoben. Im Fall von Reiseabsagen wegen des Streiks sind Erstattungen von Tickets und Reservierungen geplant.

Die EVG hatte nach abgebrochenen Tarifgesprächen zu dem Warnstreik aufgerufen. Die Bahn appellierte in einem Brief an die EVG-Führung, „an den Verhandlungstisch zurückzukehren“. Sie lud die Vertreter der Gewerkschaft für heute Nachmittag zu neuen Gesprächen ein. „Wir sollten gemeinsam alles daran setzen, die Tarifverhandlungen im Sinne unserer Mitarbeiter, unserer Kunden und unseres Unternehmens kurzfristig einem Abschluss zuzuführen.“

Am Samstag waren die Tarifparteien in Hannover ohne Ergebnis auseinandergegangen. Die EVG nannte ein aus ihrer Sicht zu geringes Lohnangebot als Anlass für die Warnstreiks. Die Bahn sprach hingegen von einer „völlig überflüssigen Eskalation“. „Bei diesem Angebot den Verhandlungstisch zu verlassen, ist nicht nachvollziehbar und verunsichert völlig unnötig unsere Kunden“, erklärte Personalvorstand Martin Seiler. EVG-Sprecher Uwe Reitz sagte gestern Abend, die Gewerkschaft wolle erst nach einem verbesserten Angebot die Tarifverhandlungen wieder aufnehmen. „Wir hoffen, dass der Bahnvorstand die Signale verstanden hat, sonst sind weitere Warnstreiks nicht ausgeschlossen.“

Zum Tarifangebot gehörten laut Bahn eine Entgelt-Erhöhung von insgesamt 5,1 Prozent in zwei Stufen und eine Einmalzahlung von 500 Euro. Anstelle der zweiten Stufe sollten Mitarbeiter die Möglichkeit erhalten, mehr Freizeit zu wählen. Dies sollte nach Darstellung der EVG aber erst ab Anfang 2021 möglich sein. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.12.2018