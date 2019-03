München.Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft haben sich im März überraschend etwas aufgehellt. Wie das ifo Institut in München gestern mitteilte, stieg das von ihm erhobene Geschäftsklima um 0,9 Punkte auf 99,6 Zähler. Es ist der erste Anstieg nach sechs Rückgängen in Folge. „Die deutsche Wirtschaft stemmt sich dem Abschwung entgegen“, kommentierte der ifo-Präsident und frühere Chef des Mannheimer ZEW, Clemens Fuest. Sowohl die Bewertung der aktuellen Lage als auch die Einschätzung für das künftige Geschäft wurden von den befragten Unternehmen günstiger bewertet. Besser war die Stimmung im Dienstleistungssektor, Handel und am Bau. Im verarbeitenden Gewerbe trübte sich die Stimmung jedoch abermals ein. Die Erwartungen fielen auf den tiefsten Stand seit November 2012.

Frankreich bereitet Sorge

Die schlechte Industriestimmung passt zu jüngst veröffentlichten Konjunkturdaten. Am Freitag hatte das Institut Markit ebenfalls schlechte Umfragewerte für die deutsche sowie die französische Industrie veröffentlicht. Die Zahlen hatten bestehende Konjunktursorgen verstärkt und eine weltweite Flucht in sichere Anlagen wie deutsche Bundesanleihen ausgelöst. Daraufhin war der Zins zehnjähriger deutscher Staatspapiere erstmals seit zweieinhalb Jahren ins Negative abgedriftet.

Das insgesamt bessere Geschäftsklima dürfte daher für etwas Erleichterung sorgen. Bankanalysten kommentierten ähnlich, blieben aber vorsichtig. Die deutsche Konjunktur zeige sich widerstandsfähig, hieß es aus der Analyseabteilung der Landesbank Hessen-Thüringen. Von „Balsam für die Seele“ sprach der Deutschland-Chefvolkswirt der Bank ING, Carsten Brzeski. dpa

