„Banken überwinden Schocks“

Frankfurt/London.Wie gut sind Europas Banken für eine Krise gerüstet? In der Gesamtschau erweisen sich die Kapitalpuffer als ausreichend. Doch nicht jedes Institut kann sich entspannt zurücklehnen. Vor allem deutsche und britische Banken. Sie haben beim Stresstest der Europäischen Bankenaufsicht EBA am schlechtesten abgeschnitten. Bei einer schweren Wirtschaftskrise würden sie einen großen Teil ihres Eigenkapitals verlieren, ihre Kapitalquoten und damit ihre Risikopuffer würden deutlich gedrückt. Am schwächsten unter allen 48 getesteten Instituten aus 15 Ländern der Europäischen Union und Norwegen: die Norddeutsche Landesbank (NordLB).

Die Bundesbank wertet die Ergebnisse des Stresstests positiv – trotz der zum Teil schlechten Ergebnisse der deutschen Institute. „Für uns als Bundesbank ist aber die gute Nachricht: Die deutschen Banken können selbst hohen Stress gut verkraften“, sagt Bundesbank-Vorstandsmitglied Joachim Wuermeling, der für Bankenaufsicht zuständig ist. „Selbst in einem dramatischen Abschwung sind die deutschen und die europäischen Banken widerstandsfähig.“ Dafür habe auch eine robuste Aufsicht gesorgt. Sie habe den Banken auferlegt, nach der Finanzkrise erheblich Kapital aufzubauen. „Das Stress-Szenario war besonders für deutsche Banken sehr hart, denn es wird ein Einbruch der gesamten Weltwirtschaft simuliert.“ Gerade wegen der Exportstärke der deutschen Wirtschaft führe ein Einbruch zu höherer Verwundbarkeit.

Schiffskredite treffen NordLB

Auch Deutsche Bank-Finanzvorstand James von Moltke ist mit den Ergebnissen zufrieden. „Der Stresstest zeigt: Unser Risikoprofil ist absolut solide, aber wir sind noch nicht profitabel genug. Daran arbeiten wir jetzt.“ Obwohl die Bedingungen härter gewesen seien als beim letzten Test vor zwei Jahren, habe die Bank Widerstandskraft bewiesen.

Positiv äußerte sich auch Commerzbank-Risikovorstand Marcus Chromik. „Der konsequente Abbau der Risiken in den vergangenen Jahren zahlt sich aus.“ Die Bank habe ihr Ergebnis trotz des verschärften Krisenszenarios deutlich verbessert.

Die NordLB hatte schon vor einigen Tagen eingeräumt, dass sie beim Test vermutlich schlecht abschneiden würde. „Fakt ist, dass wir im Status quo und den deutschen Stresstest-Banken die niedrigste Kapitalquote haben“, hatte ein Sprecher Mitte Oktober gesagt. Die NordLB leidet unter milliardenschweren Schiffskrediten, deren Bedienung und Rückzahlung für die Schuldner schwierig ist.

Die Ergebnisse zeigten, dass die Anstrengungen der Banken, ihr Kapital zu stärken, dazu beigetragen hätten, ihre Widerstandsfähigkeit zu erhöhen – und „schwere Schocks zu überwinden“, sagt EBA-Direktor Mario Quagliariello. Die Aufseher würden die Ergebnisse für weitere Aufgaben nutzen. Ob sich Institute, die besonders schlecht abgeschnitten haben, weiteres Kapital beschaffen müssen, lässt die EBA offen.

Bedrückende Szenarien

Dem Test zugrunde gelegt wurde eine massive Wirtschaftskrise. In der EU bricht die Wirtschaft um 8,3 Prozent ein, in der Eurozone um 2,7 Prozent. Die Arbeitslosigkeit in der EU steigt um 3,3 Prozent, die Inflationsrate rutscht ins Minus auf 1,9 Prozent und die Immobilienpreise klettern um 19 Prozent. Für Deutschland wird ein Rückgang des Sozialprodukts um 3,3 Prozent angenommen. Die Arbeitslosigkeit soll um zehn Prozent nach oben schießen. Und das alles zeitgleich.

Die Bedingungen in den jeweiligen Ländern wurden allerdings unterschiedlich gesetzt. In Deutschland wurde ein stärkerer Einbruch angenommen als in Italien. Die Bedingungen seien deutlich härter gewesen als beim vergangenen Test 2016, heißt bei der Bundesbank.

