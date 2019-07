Die Ware an der Supermarktkasse wird schnell über den Scanner gezogen. Piep. Piep. Piep. Der Bar- oder Strichcode hat den Einzelhandel revolutioniert – das Bezahlen an der Kasse geht seit seiner Einführung deutlich schneller als noch zu Zeiten, als Kassierer jedes Produkt einzeln haben eintippen. Das eigentliche Ziel des Barcodes war es, die vielen Einzelteile in der Raumfahrttechnik zu katalogisieren.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.07.2019