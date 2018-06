Bares erst ab 50 Euro bei ING-Diba und Comdirect

Anzeige

Die Wettbewerbshüter sehen bisher keine Notwendigkeit, solche Gebühren zu begrenzen. Die meisten Verbraucher könnten diese vermeiden, argumentierte das Kartellamt: Sie könnten einen Automaten ihrer Bank oder ihres Verbundes nutzen, sich bei Tankstellen oder im Handel mit Bargeld versorgen oder – vielfach gebührenfrei – eine Kreditkarte zum Abheben nutzen. Und auch an Automaten gebe es seit Mitte Januar 2011 mehr Transparenz: Seither bekommen Verbraucher vor der Auszahlung direkt am Automaten angezeigt, welche Kosten ihnen für das Geldabheben entstehen. So gibt es längst die Möglichkeit, beim Bezahlen an der Supermarktkasse Bargeld mitzunehmen – in manchen Läden schon ab einem Einkaufswert von zehn Euro.

Doch genutzt wird diese Möglichkeit bisher selten: Gerade einmal vier Prozent der Deutschen heben Bargeld an der Supermarktkasse ab, wie eine repräsentative Umfrage der Nürnberger GfK im Auftrag des Bankenverbandes BdB in diesem Frühjahr ergab. 88 Prozent der Deutschen gehen in der Regel an den Geldautomaten. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.06.2018