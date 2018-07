Baselworld setzt nach Rückzug von Swatch auf Modernisierung

Anzeige

Die Zahl der Aussteller an der Baselworld ist von 1300 im Jahr 2016 bereits auf etwa die Hälfte geschrumpft. Problem seien unter anderem die Preise in Basel, wo ein 180-Franken-Hotelzimmer zur Messezeit für 500 Franken angeboten werde, sagte Loris-Melikoff. Er will im November aber auch inhaltlich ein neues Konzept vorlegen. Unter anderem will die Messe künftig online sehr viel präsenter sein.