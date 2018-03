BASF-Arbeitsdirektor Michael Heinz macht sich bereit

Anzeige

Mannheim.Beim Verein Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar (ZMRN) steht ein Wechsel an der Spitze bevor. Michael Heinz, Arbeitsdirektor des Chemiekonzerns BASF, könnte am heutigen Dienstagabend zum neuen Vorsitzenden und damit zum Nachfolger von Luka Mucic gewählt werden. „Er steht für das Amt bereit“, sagte ein Sprecher des Vereins. Mucic selbst hat für heute eine Erklärung zu „personellen Veränderungen an der Vereinsspitze“ angekündigt.

Die Mitgliederversammlung stimmt in Viernheim zunächst turnusmäßig über einen neuen Vorstand ab, der aus 16 Personen besteht. Diese wiederum wählen den Vorsitzenden. Mucic, Finanzchef beim Walldorfer Softwarekonzern SAP, war im April 2015 zu dem Ehrenamt gekommen. Damals hatte er von einer „Herzensangelegenheit“ gesprochen. Ziel des Vereins ist es, aus dem Rhein-Neckar-Raum in den nächsten Jahren eine der wettbewerbsfähigsten Regionen Europas zu machen.

Leidenschaftlicher Wasserballer

Mucics möglicher Nachfolger Heinz, 54, ist gebürtiger Mannheimer. 1984 begann er bei der BASF zu arbeiten, machte zunächst eine Ausbildung zum Industriekaufmann und Wirtschaftsassistenten an der Fachhochschule Ludwigshafen. Später schloss er ein Wirtschaftsstudium in den USA ab. Nach mehreren Stationen bei der BASF folgte 2011 der Sprung in den Konzernvorstand.