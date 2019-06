BASF beschafft sich Schiffe mit weniger Tiefgang

Rhein-Neckar/Essen.Zapfsäulen ohne Benzin, Hochöfen auf Sparflamme, Kraftwerke im Hitzemodus – der Sommer und der Herbst 2018 haben Wirtschaft und Verbraucher in Deutschland vor erhebliche Probleme gestellt. Monatelange Trockenheit ließ die Wasserstände des Rheins und der anderen großen Flüsse immer tiefer sinken. Frachtschiffe konnten nur noch zu zwei Dritteln oder weniger beladen werden. Vor allem Fabriken, die über den Rhein mit Rohstoffen versorgt werden, mussten ihre Produktion drosseln und kämpften mit Millioneneinbußen – wie auch bei BASF. Das Niedrigwasser von 2018 hatte den Ludwigshafener Chemiekonzern 250 Millionen Euro beim Ergebnis gekostet.

Zwei weitere Kühlwerke

Für die nächste mögliche Trockenheit will BASF gewappnet sein. „Wir haben den Anteil an Schiffen erhöht, die auch bei sehr niedrigen Wasserständen fahren können“, erklärt eine Sprecherin. Und nicht nur das: Durch die Vernetzung von Daten aus verschiedenen Quellen sollen noch genauere Prognosen für Wetter, Wasserstände und Lieferketten erstellt werden. Die Lagerhaltung wird durch Computertechnik optimiert.

Um die Versorgung des Standorts Ludwigshafen mit Kühlwasser sicherzustellen, wird BASF zwei weitere sogenannte Rückkühlwerke bauen. „Diese Rückkühlwerke ermöglichen es uns, Rheinwasser mehrmals für Kühlzwecke zu verwenden, bevor es wieder in den Fluss zurückgeleitet wird“, sagt die Sprecherin. „Dadurch werden wir unabhängiger vom Rhein.“

Größere Schiffe und eine geringere Lagerhaltung der Industrie hätten die Logistik auf dem Rhein „verletzlicher gegenüber stärkeren Niedrigwasser- und Hochwasserphasen gemacht“, bilanziert die Wasserstraßenverwaltung des Bundes die Folgen der Trockenheit. Experten gehen davon aus, dass sich niedrige Pegelstände wie 2018 künftig öfter wiederholen könnten.

Teuere Lkw-Transporte

Auch der Essener Industriekonzern ThyssenKrupp setzt auf Schiffe mit weniger Tiefgang und auf intelligente Frühwarnsysteme, um rechtzeitig auf extremes Niedrigwasser reagieren zu können. So wie BASF und ThyssenKrupp geht es vielen Unternehmen mit Fabriken an den Wasserstraßen. Denn der kurzfristigen Verlagerung von Transporten vom Rhein auf die Straße sind enge Grenzen gesetzt.

Um die Ladung eines großen Rheinschiffs mit einer Länge von 110 Meter und 3000 Tonnen Kapazität aufnehmen zu können, sind 150 Lastwagen erforderlich. Das ist teuer. Das bekam auch der Chemiekonzern Covestro zu spüren, der eine Gewinnwarnung auch mit den Folgen des Niedrigwassers begründete.

Drei große Werke betreibt Covestro am Rhein in Nordrhein-Westfalen. Das Unternehmen will zum Be- und Entladen der Tankschiffe stärkere Pumpen einsetzen, um an den Anlegern der Werke mehr Schiffe abfertigen zu können.

Der Mannheimer Logistik-Dienstleister Contargo hat zu Jahresbeginn eine Waggongarnitur angeschafft: „Sie kann als Reserve eingesetzt werden, wenn aufgrund von Niedrigwasser Transporte auf die Schiene verlagert werden müssen“, teilt eine Sprecherin mit. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.06.2019