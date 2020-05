BASF legt erste grüne Anleihe auf

Frankfurt.Der Markt für grüne Anleihen, mit deren Erlös Klima- und Umweltschutz und nachhaltige Projekte finanziert werden, ist im Vergleich zum „normalen“ Anleihe-Segment überschaubar. Der Anteil bewegt sich im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Aber er wächst rasant und würde ohne die Pandemie vermutlich boomen. Auch der Chemiekonzern BASF springt auf den Markt für „Green Bonds“ und hat am Freitag seine erste „grüne“ Anleihe aufgelegt und verkauft.

Die Nachfrage von institutionellen Investoren wie Versicherungen und Fonds war nach Angaben von BASF-Finanzvorstand Hans-Ulrich Engel hoch. „Mit der ersten Emission einer grünen Anleihe ist das Thema Nachhaltigkeit nun auch fest in der BASF-Finanzierungsstrategie verankert.“ Die Anleihe hat ein Volumen von einer Milliarde Euro und eine Laufzeit von sieben Jahren. Der Zins liegt bei 0,25 Prozent. Engel zufolge sollen damit nachhaltige Projekte und Produkte finanziert werden. Was das im Detail bedeutet, sagte der Manager am Freitag nicht.

Der Konzern hat Regeln für auf Nachhaltigkeit zielende Finanzinstrumente formuliert. Dieses „Green Finance Framework“ ermöglicht es, so heißt es bei BASF, über Anleihen Produkte und Projekte „mit einem klaren Nutzen für Umwelt und Gesellschaft“ zu finanzieren.

Rasant wachsender Markt

Deutschland gilt in Europa nach Frankreich als Vorreiter für „Green Bonds“. Vor allem die staatliche Förderbank KfW ist auf diesem Gebiet aktiv, aber auch immer mehr Banken und Unternehmen. Die Bundesregierung hat das Ziel, Deutschland zum führenden Standort für „Sustainable Finance“, also für nachhaltige Finanzen und Finanzierungen zu machen. In der zweiten Jahreshälfte soll die erste grüne Bundesanleihe ausgegeben werden.

Weltweit wächst der Markt rasant, zumal immer mehr Anleger großen Wert auf Nachhaltigkeit legen. Kritiker weisen darauf hin, sehr genau hinzuschauen, was mit dem Erlös finanziert wird und warnen vor „Greenwashing“, also der Finanzierung von Projekten und Produkten, die gar nicht grün sind.

