BASF legt noch einmal nach

Ludwigshafen.Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF weitet erneut seine Produktion von Desinfektionsmittel aus. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Ergänzend zu dem bislang hergestellten Hand-Desinfektionsmittel auf Isopropanol-Basis habe die BASF damit begonnen, auch Hand-Desinfektionsmittel auf Bio-Ethanol-Basis herzustellen. Mit der gemeinnützigen BASF-Aktion „Helping Hands“ will das Unternehmen das Mittel kostenlos verteilen.

Onlineplattform eingerichtet

Mit den durch den neuen Ausgangsstoff zusätzlich zur Verfügung stehenden Mengen von bis zu 100 000 Litern pro Woche will der Konzern die neue bundesweite Online-Plattform des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI) „Notversorgung Desinfektionsmittel“ unterstützen.

Bislang hatte der Konzern ausschließlich isopropanolhaltiges Hand-Desinfektionsmittel hergestellt. Ethanol sei kurzfristig von den Behörden zugelassen worden. Den Großteil der dadurch zusätzlich verfügbaren Mengen will die BASF über die Plattform des VCI verteilen. Diese sei am Gründonnerstag in Betrieb gegangen.

Auf diesem digitalen Marktplatz sollen Anbieter und Interessenten zusammengebracht und die Belieferung von Großabnehmern koordiniert werden. Bisher haben sich dort laut VCI bereits mehr als 150 Nutzer angemeldet. Die Abwicklung über die Plattform werde unterstützt durch die BASF-Tochter BTC Europe, einer Organisation für den Vertrieb von Spezialchemikalien. Diese soll BASF zufolge sicherstellen, dass auf der Plattform aufgegebene Gesuche effizient bearbeitet und Desinfektionsmittel deutschlandweit verteilt werden.

Einen Teil der zusätzlichen Mengen Desinfektionsmittel will der Ludwigshafener Konzern, wie bisher, dem Gesundheitswesen in der Metropolregion Rhein-Neckar spenden. Laut der Mitteilung ist das Interesse groß: „Bislang haben sich weit über 2000 Kliniken, Praxen und weitere Institutionen aus dem Gesundheitsbereich aus ganz Deutschland bei BASF gemeldet“, heißt es.

Lieferungen in die Region

Die BASF hatte die Aktion „Helping Hands“ in den vergangenen Wochen Schritt für Schritt ausgeweitet. Nachdem zunächst nur Krankenhäuser in der Region beliefert wurden, ist die Aktion auf Hausarztpraxen mit lokaler Notfallversorgungsfunktion ausgeweitet worden. Zusätzlich beliefert die BASF inzwischen auch Städte und Landkreise in der Region.

Am Dienstag hatte der Chemiekonzern bekanntgegeben, 101 Millionen Schutzmasken an den Bund sowie das Land Rheinland-Pfalz zu spenden, ebenfalls unter dem Dach der Aktion „Helping Hands“. Demnach wurden die Masken in China gekauft und sollen ab kommender Woche nach Frankfurt geflogen werden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.04.2020