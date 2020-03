BASF liefert Kliniken kostenlose Desinfektionsmittel

Ludwigshafen.Desinfektionsmittel hat der Ludwigshafener Chemiekonzern bisher nicht im Angebot. Aber das wird sich schon in den nächsten Tagen ändern, wie ein Konzernsprecher auf Anfrage dieser Redaktion am Montag mitteilte. BASF plant, Krankenhäusern in der Metropolregion Rhein-Neckar voraussichtlich ab Ende dieser Woche kostenlos Hand-Desinfektionsmittel zur Verfügung zu stellen.

Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium hat bereits eine Ausnahmegenehmigung erteilt. Produkte zur Desinfektion sind wegen der erhöhten Nachfrage durch die Corona-Epidemie knapp geworden. Deshalb hat BASF vorübergehende Abhilfe angeboten. Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) hatte erklärt, sie sei froh, dass BASF „diese Möglichkeit schaffen konnte“.

Für Privatkunden, die auf endlich wieder gefüllte Regale für Desinfektionssprays in den Drogerien warten, ist das neue Produkt aber nicht gedacht. „Von den Krankenhäusern in der Region wissen wir, dass die Versorgungslage bei geeigneten Desinfektionsmitteln teils sehr angespannt ist. Wir wollen daher helfen, die Verfügbarkeit zu sichern“, sagte der Ludwigshafener Werkleiter Uwe Liebelt laut einer Mitteilung.

BASF produziert am Standort Ludwigshafen einige der Rohstoffe, die zur Herstellung von Desinfektionsmitteln verwendet werden können. Andere werden extern zugekauft und innerhalb der Wertschöpfungskette der BASF zur Herstellung anderer Produkte verwendet. Der Konzern hat nun mehrere Tonnen, vor allem Isopropanol, zur Produktion von Hand-Desinfektionsmittel umdisponiert.

Handgel statt Kosmetik von LVMH

Für die Herstellung soll ein Technikum in Ludwigshafen genutzt werden. Ein Technikum ist eine Zwischenstation zwischen einem Labor und einer Großproduktion. Es ermöglicht daher die Herstellung in größeren Mengen – aber auch nicht im ganz großen industriellen Maßstab.

Zu den geplanten Herstellungsmengen machte BASF keine konkreten Angaben. Die Produktion des Desinfektionsmittels ist auch nur als vorübergehende Lösung gedacht – solange der Bedarf durch das Coronavirus so hoch ist. Standortleiter und Vorstand Michael Heinz erklärte, aufgrund der begrenzten Produktionsmöglichkeiten sei die Abgabe auf Kliniken in der Region beschränkt.

Auch der französische Luxusgüterkonzern LVMH kündigte an, große Mengen Desinfektionsmittel herstellen zu wollen. So soll aus den Kosmetikfabriken – statt noblem Markenparfüm wie bisher – ab jetzt ein Gel zur Handdesinfektion kommen. Das Mittel solle dann ebenfalls kostenlos an Gesundheitseinrichtungen in Frankreich ausgeliefert werden.

