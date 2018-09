BASF und VW bleiben vage

Berlin.VW prüft angesichts der neuen US-Sanktionen gegen den Iran mögliche Folgen für sein Geschäft in dem Land. „Volkswagen hält sich an alle geltenden nationalen und internationalen Gesetze sowie Export-Regularien“, teilte der Konzern gestern auf Anfrage mit. „Darum beobachtet Volkswagen die Entwicklung des politischen und wirtschaftlichen Umfelds im Iran und in der Region sehr genau. Dabei berücksichtigen wir auch mögliche Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Wiedereinsatz der US-Sanktionen.“

Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, hatte zuvor über den Twitter-Kanal der US-Vertretung in Berlin geschrieben: „Volkswagen hat uns mitgeteilt, die US-Sanktionen gegen den Iran zu befolgen.“ VW wollte sich nicht näher dazu äußern.

Kritik an US-Forderungen

Grenell hatte von der deutschen Wirtschaft bereits kurz nach seinem Amtsantritt im Frühjahr verlangt, Investitionen im Iran zurückzufahren – was ihm Kritik von Verbänden eintrug. So forderte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Eric Schweitzer, von der Bundesregierung, vereinbarte Geschäfte mit dem Iran abzusichern.

Kürzlich hatte die Nachrichtenseite „Politico“ bereits vermeldet, auch die BASF bremse in Sachen Iran. Der Chemiekonzern habe „bestätigt, dass er den US-Sanktionen nachkommen werde“, so Grenell.

BASF war bislang mit der eigenen Energietochter Wintershall in Iran aktiv. Das Unternehmen aus Kassel hatte eine Absichtserklärung mit Irans nationaler Ölgesellschaft NIOC geschlossen. „Politico“ zitiert eine wie bei VW ebenfalls recht vage gehaltene Stellungnahme von BASF, das Unternehmen werde zwar ein Büro in Iran behalten, sich aber ansonsten „strikt an alle geltenden Regeln halten“. dpa/red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.09.2018