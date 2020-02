BASF-Werk in Schwarzheide bekommt Zuschlag für Batteriematerialien-Anlage

Ludwigshafen.Im brandenburgischen BASF-Werk Schwarzheide werden künftig Batteriematerialien produziert – eine Millioneninvestition. Die neue Anlage wird Kathodenmaterialien mit einer Anfangskapazität produzieren, die eine Ausstattung von rund 400 000 vollelektrischen Fahrzeugen pro Jahr mit BASF-Batteriematerialien ermöglicht. Damit will der Chemiekonzern die steigende Kundennachfrage des europäischen Markts für Elektrofahrzeuge zu decken. Das teilte die BASF am Mittwoch mit.

Als ersten Standort hatte BASF bereits Harjavalta in Finnland ausgewählt. Dort sollen Vorprodukte von Kathodenmaterialien hergestellt werden. Das sind wichtige Komponenten der Batteriezellen von Elektrofahrzeugen. Die Anlage steht in direkter Nachbarschaft zur Raffinerie des russischen Bergbaukonzerns Nornickel. BASF und Nornickel haben einen langfristigen Liefervertrag für Nickel und Kobalt geschlossen. Diese Rohstoffe werden für die Batterieproduktion benötigt.

Mit den Vorprodukten aus Finnland sollen künftig in der zweiten Anlage in Schwarzheide die Kathodenmaterialien gefertigt werden. Für die zwei Anlagen ist früheren Angaben zufolge eine Investition von insgesamt 400 Millionen Euro geplant. „Ein modularer Aufbau und die Infrastruktur der Anlage in Schwarzheide erlauben einen schnellen Ausbau der Produktionskapazitäten“, begründet BASF den Zuschlag für Schwarzheide.

Das Unternehmen plant, die beiden Anlagen im Jahr 2022 in Betrieb zu nehmen. „Mit den Investitionen in Finnland und Deutschland wird BASF der erste Lieferant von Kathodenmaterialien mit lokalen Produktionskapazitäten in den heutigen drei Hauptmärkten – Asien, USA und Europa“, heißt es in der Mitteilung.

Bisher werden Schätzungen zufolge rund 80 Prozent der Autobatterien in Asien produziert. Um das zu ändern, hatte die EU-Kommission eine milliardenschwere Batterie-Förderung beschlossen. Sie gab grünes Licht für Investitionsbeihilfen im Rahmen des europäischen Projektes zur Batteriezellfertigung in Höhe von 3,2 Milliarden Euro geben.

Deutschland darf demnach 1,25 Milliarden Euro zur Förderung mehrerer Unternehmen aufwenden – dazu zählen BASF, Varta und die Autobauer BMW und Opel. Am Opel-Standort in Kaiserslautern soll im Rahmen dieses Projekts eine Batteriezellenproduktion entstehen, die 2000 Arbeitsplätze bieten könnte.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.02.2020