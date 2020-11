BASF-Ziele für nachhaltige Landwirtschaft

Limburgerhof.Die BASF will in ihrer Pflanzenschutz- und Saatgut-Sparte nachhaltiger werden und hat sich konkrete Ziele bis 2030 gesetzt: So will der Chemiekonzern Landwirte dabei unterstützen, ihre CO2-Emissionen pro Tonne Ernteertrag um 30 Prozent zu reduzieren. Außerdem soll der Unternehmensbereich Agricultural Solutions jährlich den Umsatzanteil von Lösungen mit einem besonderen Beitrag zur

...