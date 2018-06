Bauchlandung eines Vorzeigeprojekts

Anzeige

Eine Stunde später war die Webseite gesperrt – und ist seither auch nicht mehr erreichbar. Was war passiert? Ein kleiner, aber überaus peinlicher Fehler hatte sich in die Software eingeschlichen. Das System versah die Anträge nämlich nicht mit dem Zeitstempel des zentralen Eingangsrechners, sondern übernahm die Uhrzeit des Computers, von dem aus sich die Bewerber eingewählt hatten. Eine durchaus folgenschwere Fehlfunktion, denn angesichts der unterschiedlichen Zeitzonen innerhalb der Gemeinschaft wurden dadurch möglicherweise einige Bewerber bevorzugt, andere benachteiligt. Damit war die Rechtmäßigkeit des gesamten Verfahrens in Frage gestellt.

In einem Schreiben der Generaldirektion Kommunikationsnetzwerke, Inhalt und Technologie an den Juristischen Dienst der EU-Verwaltung wird nun ganz offen die rechtliche Haltbarkeit der Aktion angezweifelt. Hinzu kommt ein weiteres Problem. Die Webseite habe sich, so heißt es in dem Brief weiter, als „verwundbar“ erwiesen. Es solle geprüft werden, ob auf „irgendwelche Daten zugegriffen und diese kopiert“ oder anderweitig benutzt wurden.

Das Echo ist verheerend. „Die Kommission versucht, Technologien des 21. Jahrhunderts voranzutreiben, und wendet dabei Methoden des 19. Jahrhunderts an“, erklärte der Europa-Abgeordnete Markus Ferber (CSU), der den Vorfall jetzt gegenüber dieser Zeitung öffentlich machte.

