Bauern pochen auf EU-Hilfen

Wiesbaden.Der Bauernverband pocht auf weiter hohe Agrarhilfen der EU und kann auf Unterstützung von CDU-Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (Bild) bauen. Die Bundesregierung habe im Koalitionsvertrag klar definiert, dass das Volumen der Fördermittel im bisherigen Umfang erhalten bleiben soll, sagte Klöckner auf dem Deutschen Bauerntaggestern in Wiesbaden. „Dafür werde ich kämpfen.“ Sie mahnte aber Veränderungen an. Es dürfe keine ideologischen Gräben zwischen Umweltschutz und Landwirtschaft geben.

Bei der Weiterentwicklung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) für Deutschland und Europa werde sie darauf achten, dass von den Bauern nicht noch mehr gefordert werde, während gleichzeitig die Mittel zurückgingen, betonte sie. Darin sei sie sich mit ihrem französischen Kollegen Stephane Travert einig.

Verband lehnt Obergrenze ab

Nach einem Vorschlag der EU-Kommission sollen für die deutschen Bauern von 2021 bis 2027 rund 41 Milliarden Euro bereitstehen. Im Finanzrahmen von 2014 bis 2020 sind noch rund 44,1 Milliarden Euro verfügbar. Geplant ist zudem, dass die Direktzahlungen an die Bauern künftig etwa an Umweltmaßnahmen gekoppelt werden sollen und es eine verpflichtende Obergrenze für die Gelder gibt. Diese Pläne lehnt der Bauernverband ab und fordert in seiner beschlossenen „Wiesbadener Erklärung“ ein stabiles Budget auf derzeitigem Niveau. dpa