Bauern: Preise stabil

Die deutschen Landwirte wollen Einkaufen nicht teurer machen. © dpa

Berlin.Der Wocheneinkauf dürfte aus Sicht der Bauern trotz des zurückliegenden Dürresommers nicht teurer werden. „Die Lebensmittelpreise werden aller Voraussicht nach stabil bleiben“, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied gestern. Die Lebensmittelwirtschaft geht verhalten zuversichtlich in das neue Jahr, fürchtet aber Einbußen und Arbeitsplatzverluste durch einen ungeordneten EU-Austritt Großbritanniens.

„Wir gehen mit neuem Elan in ein Jahr der Chancen“, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied. Die Landwirte erzielten stabile Preise für Milch und Getreide, können für Kartoffeln tendenziell sogar mehr verlangen. Dagegen blieben die Schweinepreise unter Druck. Welche Preise letztlich die Kunden an der Supermarktkasse bezahlen, hängt aber nicht nur von den Bauern ab. Die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) und der Handel gaben keine Prognose ab. Trotz höherer Preise stieg der Umsatz der Lebensmittelhersteller 2018 nur wenig: 180 Milliarden Euro entsprachen einem Plus von 0,3 Prozent. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.01.2019