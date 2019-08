Baufirmen fehlt der Nachwuchs

Rhein-Neckar.Der Traum vom eigenen Haus – er schlummert in den Köpfen vieler Deutscher. Der Architekt hat die Pläne vorgelegt, die Finanzierung ist geklärt. Auch ein Bauunternehmen ist längst ins Auge gefasst. Es kann also losgehen – aber frühestens in 13 Wochen. So lange dauert es laut Zentralverband des Deutschen Handwerks derzeit durchschnittlich, bis der Hausbau beginnen kann. Gründe dafür sind der Bauboom, der die Branche bis an die Grenzen auslastet – und der gleichzeitige Mangel an Fachkräften. Das Baugewerbe sucht händeringend Nachwuchs.

Dabei sprechen aus Sicht der Gewerkschaften nur wenige Argumente gegen, aber viele für eine Lehre. „Eine Ausbildung zum Maurer, Zimmerer oder Straßenbauer ist nicht nur gut bezahlt, sondern bietet auch solide Jobperspektiven. Gebaut wird immer“, sagt Wolfgang Kreis. Der Bezirksvorsitzende der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) Nordbaden geht mit Blick auf fehlenden Wohnraum in den Großstädten und den Mangel an Sozialwohnungen davon aus, dass Facharbeiter auch in den nächsten Jahren dringend gebraucht werden, heißt es in einer Mitteilung der Gewerkschaft vom Dienstag. Auch bei der Sanierung von Straßen, Schienen und Gebäuden bleibe der Bedarf an Spezialisten hoch. Zeitarbeit ist in der Baubranche laut Tarifvertrag verboten.

Studium beliebter

Es bleiben jedes Jahr viele Lehrstellen unbesetzt. Die Mannheimer Baufirmen bieten laut IG Bau aktuell noch 25 Ausbildungsplätze an. Nach Angaben der Arbeitsagentur sind in ganz Baden-Württemberg noch rund 1600 Ausbildungsstellen in der Branche zu vergeben.

Schuld an dem Desinteresse der jungen Menschen sei vor allem das schlechte Image, da sind sich Detlev Michalke, Pressesprecher der Handwerkskammer Mannheim, und Rainer von Borstel, Hauptgeschäftsführer des Baugewerblichen Vereins in Hessen, einig. „Das einstige gesamtgesellschaftliche Image des Bauarbeiters entspricht längst nicht mehr der Realität“, so Michalke. Die jungen Menschen wünschten sich heutzutage einen Job im Büro oder Berufe, die ein Studium voraussetzen. Häufig werden sie auch von ihren Eltern zum Studium animiert, so von Borstel.

„Auch hohe Einstiegsgehälter sind heutzutage keine Garantie mehr, junge Menschen zu motivieren, weil andere Werte wie etwa das Arbeitsklima für sie wichtig sind“, sagt Michalke. Laut von Borstel versuche die Branche, den Nachwuchs mit beidem zu locken. „Wir raten den Ausbildungsbetrieben, ein gutes Arbeitsklima zu schaffen und ein gutes Gehalt zu zahlen.“ Damit sollen Auszubildende auch an die Betriebe gebunden werden, denn es herrscht ein erbitterter Konkurrenzkampf im Baugewerbe.

„Es muss ständig damit gerechnet werden, dass die jungen Mitarbeiter abgeworben werden“, erklärt von Borstel. Dabei greifen Headhunter (Personalvermittler) und konkurrierende Firmen nach seinen Worten teils zu unfairen bis unverschämten Mitteln. Er berichtet von einem Unternehmen, auf dessen Baufahrzeug Aufkleber von Headhuntern geklebt wurden, mit der Aufschrift: „Falls Interesse an einem Job besteht, melden Sie sich.“ Darunter die Kontaktdaten. Aus Angst, ihnen könne der Nachwuchs abgeworben werden, achten Baubetriebe deshalb genau auf ihre Lehrlinge.

