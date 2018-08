Baumärkte florieren

Anzeige

Köln.Der sonnige Frühling hat für florierende Geschäfte in den deutschen Baumärkten gesorgt. Insgesamt lagen die Umsätze der Bau- und Heimwerkermärkte zwischen April und Juni mit sechs Milliarden Euro um 8,2 Prozent über dem Vorjahresniveau, teilte der Branchenverband BHB gestern mit. Ausschlaggebend war der April mit einem Umsatzplus von 22 Prozent.

„Gutes Wetter, zu Monatsbeginn überwiegend frühlingshaft und ab der zweiten Monatshälfte sogar sommerlich, trieb Heimwerker und Gartenfreunde in die Baumärkte, um nach dem verregneten und zu kalten März ihre Projekte in Haus und Garten zu starten“, so der BHB.

Nach dem kalten ersten Quartal hatte der Branchenverband noch über Umsatzeinbußen geklagt. Diese Umsatzdelle sei aber durch die guten Geschäfte im zweiten Quartal mehr als wett gemacht worden, berichtete der BHB. Insgesamt habe der Branchenumsatz im ersten Halbjahr 2018 mit knapp 9,8 Milliarden Euro um 1,7 Prozent über dem Vorjahresniveau gelegen. Prognostiziert hatte BHB ein Wachstum von 1,3 Prozent für das Gesamtjahr. dpa