Bayaz zeigt Apas-Chef an

Berlin/Mannheim.Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Danyal Bayaz (Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen) hat am Freitag eine Verdachtsanzeige wegen Insiderhandel bei der staatlichen Aufsichtsbehörde Bafin eingereicht. Damit reagierte der Obmann der Grünen im Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bundestags auf die Aussage des Chefs der Wirtschaftsprüferaufsicht Apas, Ralf Bose. Bose hatte noch während der Ermittlungen seiner Behörde zum Wirecard-Skandal mit Aktien des Skandalunternehmens gehandelt. Das räumte er in der Nacht zum Freitag im Ausschuss ein.

Seine Aussage löste bei den Ausschussmitgliedern Entsetzen aus. „Wenn sich der Verdacht bestätigt, muss die Bafin unverzüglich Strafanzeige gegen Bose stellen“, sagte Bayaz dieser Redaktion und forderte einen Neuanfang an der Apas-Spitze. Auch die Ausschuss-Mitglieder Fabio De Masi (Linke) und Florian Toncar (FDP) verlangten von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) die Entlassung des Behördenchefs. Die Apas ist ihm unterstellt. Altmaier zeigte sich „befremdet“ über die Aktienkäufe und versprach eine genaue Überprüfung.

„Erschreckende Ignoranz“

Bayaz sieht in den Aussagen des Apas-Chefs „unabhängig vom Vorwurf des Insiderhandels eine erschreckende Ignoranz gegenüber einem Interessenskonflikt“. Altmaier müsse umgehend die Compliance-Regeln in der Behörde verschärfen.

Bose hatte im Ausschuss ausgesagt, er habe die Aktien am 28. April 2020 gekauft und am 20. Mai wieder abgestoßen. Am Tag des Kaufs war der Börsenkurs von Wirecard abgestürzt, nachdem die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG in einem Sonderbericht aufgedeckt hatte, dass es keine Nachweise zur Existenz von angeblichen Kundenbeziehungen und daraus erzielten Umsätzen des Tech-Konzerns gab. Er habe trotzdem an das Geschäftsmodell des Konzerns geglaubt, sagte der Behördenleiter nach Angaben von Teilnehmern im Ausschuss. Zu diesem Zeitpunkt hatte seine Behörde bereits Vorermittlungen gegen die Wirecard-Wirtschaftsprüfer von EY eingeleitet. was/dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.12.2020