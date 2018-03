Bayer darf Monsanto übernehmen

Anzeige

BASF bekommt wichtige Sparten

So verpflichtete sich Bayer, fast sein gesamtes weltweites Geschäft für Saatgut und sogenannte agronomische Merkmale an BASF zu verkaufen – inklusive Forschung und Entwicklung. Zudem soll das Gemüsesaatgut-Geschäft komplett an die Ludwigshafener verkauft werden, hier ist der Kaufpreis noch unklar.

„Mit diesen Angeboten konnten die wettbewerbsrechtlichen Bedenken ausgeräumt werden“, sagte Vestager. Im Übrigen werde sich die „Zahl der weltweit tätigen Unternehmen, die auf diesen Märkten miteinander in Konkurrenz stehen, nicht verringern.“

Politiker kritisieren die Übernahme, für die der Konzern rund 51 Milliarden Euro investieren will. „Die schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden“, erklärte die Grünen-Europa-Abgeordnete Maria Heubuch. „Bald erhalten wir Gift und Medizin aus einer Hand.“ Sie bezog sich darauf, dass Monsanto Hersteller von Glyphosat ist, einem Präparat zur Vernichtung von Unkraut, das im Verdacht steht, Krebserkrankungen auszulösen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.03.2018