Bayer-Kurssturz macht Dax vor Fed-Zinsentscheid zu schaffen

Frankfurt/Main (dpa) - Ein Kurseinbruch der Bayer-Aktien hat den Dax mit nach unten gezogen. Am Nachmittag stand der deutsche Leitindex 1,41 Prozent tiefer bei 11 622,04 Punkten.

Neben negativen Nachrichten von Unternehmen sorgte zur Wochenmitte auch ein Medienbericht über mangelnde Fortschritte bei den US-chinesischen Handelsgesprächen für zusätzliche Ernüchterung am Markt.

Bayer musste in einem Teilprozess um angebliche Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup in den USA eine herbe Schlappe hinnehmen. Die Aktien sackten um mehr als 12 Prozent ab. Der Prozess geht nun mit derselben Jury in eine zweite Phase, in der Haftungsfragen geklärt werden.

Anleger hoffen darauf, dass die US-Notenbank Fed bei ihrem am Abend anstehenden Zinsentscheid weiter auf geldpolitische Lockerung setzt statt auf Straffung. Dem Aktienmarkt kommt dies zugute.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax verlor zuletzt 0,75 Prozent auf 25.204,26 Punkte. Der EuroStoxx 50 sank um 0,68 Prozent.

Im Dax gerieten neben Bayer auch die BMW-Aktien nach einem trüben Ausblick unter Druck. Der Autobauer geht auch im laufenden Jahr von einem schwachen Kerngeschäft aus und will Milliarden sparen.

Die Aktien verloren fast 5 Prozent. Vermeintlich defensive Werte aus dem Konsumgüter- und Gesundheitssektor hatten in dem schwachen Marktumfeld die Nase vorn: Beiersdorf, Fresenius und Fresenius Medical Care (FMC) legten jeweils um mehr als eineinhalb Prozent zu.

Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re will nach der Rückkehr zu einem Milliardengewinn im laufenden Jahr noch etwas höher hinaus. Die Papiere verloren am Mittwoch zuletzt annähernd 2 Prozent. Analysten sagten, die Munich-Re-Prognosen lägen unter den Markterwartungen.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,01 Prozent am Vortag auf plus 0,01 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,13 Prozent nach auf 142,23 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,13 Prozent auf 164,13 Punkte. Der Euro kostete zuletzt 1,1354 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1358 Dollar festgesetzt.