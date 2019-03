Bayer soll 80 Millionen Dollar zahlen

San Francisco/Leverkusen.Der Druck auf den Bayer-Konzern und dessen Chef Werner Baumann nimmt nach einer weiteren Schlappe in einem US-Prozess um angeblich krebserregende Produkte der Tochter Monsanto zu. Die Niederlage in einem richtungweisenden Verfahren überrascht zwar kaum, doch soll der Agrarchemie- und Pharmakonzern nach dem Willen einer Jury mehr an einen Krebspatienten zahlen, als allgemein erwartet worden war. Zeit zum Luftholen haben die Leverkusener nicht. Bereits gestern startete ein weiterer Prozess.

Am Mittwoch (Ortszeit) urteilte eine Jury des Bundesbezirksgerichts in San Francisco, dass Monsanto für Krebsrisiken des Unkrautvernichters Roundup mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat haftbar ist und dem 70-jährigen Kläger Edwin Hardeman Schadenersatz in Gesamthöhe von 80,3 Millionen Dollar (71,4 Millionen Euro) zahlen muss. Bereits in der vergangenen Woche war die Jury im vorentscheidenden ersten Teil des Prozesses zu dem Schluss gekommen, dass Roundup als wesentlicher Faktor für die Lymphdrüsenkrebserkrankung Hardemans einzustufen sei.

Kurs auf langjährigem Tief

Die Gesamtsumme liegt damit in etwa auf dem Niveau, auf das eine Richterin eine Entschädigung in einem anderen Verfahren im vergangenen Jahr reduziert hatte. Der damalige Fall brachte in den USA eine Klagewelle gegen Bayer ins Rollen. Per Ende Januar lagen Bayer Klagen von 11 200 Klägern vor.

Wie nach dem ersten Verfahren zeigte sich Bayer enttäuscht vom aktuellen Urteil und kündigte Berufung an. Das Urteil habe keinen Einfluss auf zukünftige Fälle – jedes Verfahren sei auf Basis der jeweiligen Umstände gesondert zu betrachten. Anleger bleiben dennoch nervös: Der Aktienkurs von Bayer fiel gestern auf ein weiteres Tief seit 2012. Seit der Prozessschlappe im vergangenen August haben die Aktien rund 40 Prozent eingebüßt. Investoren fragen sich weiter, ob Bayer die Risiken der bislang teuersten Auslandsübernahme eines deutschen Konzerns unterschätzt hat. dpa

