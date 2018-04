Bedarf vorhanden, Richtlinien fehlen

Anzeige

Es gibt keine großen Rotorblätter mit gewaltigem Getriebe wie bei Hubschraubern, stattdessen acht kleine Rotoren in vier leichten Ringen am Cockpitdach. Das spart bei dem Elektroflieger Gewicht und Kosten. „Es ist so gedacht, dass jedermann sich das Lufttaxi leisten kann“, versprechen die Fachleute am Messestand.

Flugtaxis sind nicht erst ein Thema, seit Dorothee Bär als Digital-Staatsministerin die Vision teilt. Weltweit tüfteln nach Branchenschätzungen etwa 50 Unternehmen an Flugtaxis. „Das Vehikel an sich ist kein Hexenwerk“, sagt Rolf Henke, Vorstandsmitglied beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Warum gibt es dann noch kein Lufttaxi? „Es ist das gleiche Thema wie beim autonomen Auto: Die Technik ist da, aber wer trägt eigentlich die Verantwortung?“ Damit seien viele Fragen verbunden. „Wie wollen wir das Flugtaxi betreiben? Wie wird es gesteuert und überwacht? Was ist mit der Cyber Sicherheit?“

Zehntausende Piloten nötig

Die Hersteller dagegen sehen vor allem das Marktwachstum. Erstmals sind im vergangenen Jahr die Menschen 4,1 Milliarden mal in Flugzeuge gestiegen, vor allem weil sich das in Asien mehr Menschen leisten können. Zehntausende neue Piloten würden in den nächsten Jahren gebraucht, sagt Airbus-Chef Enders. Ohne autonomes Fliegen sei das Wachstum nicht zu bewältigen. dpa

