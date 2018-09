„Bedenken ausräumen“

Walldorf.Sprachroboter, die selbstständig auf Kundenanfragen reagieren. Maschinen, die Rechnungen bearbeiten und beständig dazulernen: Künstliche Intelligenz (KI) ist dabei, die Arbeitswelt von Grund auf zu verändern. Für ein Unternehmen wie die SAP, Weltmarktführer im Bereich Firmensoftware, ist die Technologie daher von „höchster strategischer Wichtigkeit“, wie ein Sprecher betont. Der Softwarekonzern mit Sitz in Walldorf hat nun als erstes europäisches Technologieunternehmen eigene Leitlinien für KI veröffentlicht. Parallel dazu wurden ein interner KI-Ethikrat sowie ein Beirat mit externen Fachleuten aus Wissenschaft, Politik und Industrie ins Leben gerufen.

Angst um den Arbeitsplatz

„Die Leitlinien sollen Bedenken über den Einsatz von KI ausräumen und sicherstellen, dass die SAP integer handelt und das Vertrauen in unser Unternehmen gewahrt bleibt“, sagt Finanzvorstand Luka Mucic. Auch der Walldorfer Softwarekonzern selbst nutzt Künstliche Intelligenz, zum Beispiel um Prozesse im Finanzbereich oder in den Service-Centern zu automatisieren.

Doch obwohl KI oftmals eintönige Arbeit übernimmt, ruft die neue Technologie auch Ängste hervor. „In Deutschland, ja in ganz Europa wird das Thema eher negativ eingeschätzt“, weiß Oliver Bendel, Experte für Maschinenethik an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Viele Menschen fürchteten, Roboter bzw. KI-Systeme könnten die Herrschaft übernehmen. Auch Sorge um den eigenen Arbeitsplatz und dass dieser von Maschinen weggenommen werden könnte, schwinge mit.

SAP greift einige dieser Sorgen nun auf. So heißt es in der ersten der jetzt vorgestellten Leitlinien: „Wir sind uns bewusst, dass KI, wie jede andere Technologie, in einer Weise genutzt werden kann, die nicht (...) den von uns festgelegten betrieblichen Richtlinien entspricht. Bei der Entwicklung von KI-Software werden wir stets unserer Selbstverpflichtung zur Achtung der Menschenrechte, den UNO-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, den Gesetzen (...) treu bleiben.“ Ein im Mai gegründeter interner Ethikrat soll nach SAP-Angaben die KI-Grundsätze innerhalb des Unternehmens verankern und vorantreiben. Dazu treffen sich die Mitglieder monatlich – bei ihnen handelt es sich um hochrangige Manager aus den Geschäftsbereichen, in denen die größten Auswirkungen der KI erwartet werden.

Ab Oktober soll diesem Gremium zudem ein externer Ethikbeirat zur Seite stehen. „Dafür suchten wir Teilnehmer, die mit KI als Technologie vertraut sind und gleichzeitig eine spezifische Expertise im Hinblick auf die ethischen, gesellschaftlichen oder politischen Auswirkungen haben“, erklärt Markus Noga, Leiter „Maschinelles Lernen“ bei SAP. Mitglieder sind etwa Peter Dabrock, Professor für Systematische Theologie der Universität Erlangen-Nürnberg, der ehemalige SAP-Chef Henning Kagermann und Susan Liautaud, Rechtswissenschaftlerin von der Stanford University.

Philosophie und Kirche gefragt

„Grundsätzlich ist es zu begrüßen, dass ein Unternehmen wie die SAP einen Ethikbeirat einsetzt“, sagt dazu Maschinenethiker Bendel. Wichtig sei vor allem, dass dessen Arbeit transparent bleibe und dass auch philosophische und nicht nur theologische Ethiker vertreten seien. „Nicht weil sie besser zwischen Gut und Böse unterscheiden können, sondern weil sie die wissenschaftlichen Methoden für eine Bewertung einbringen.“

Dennoch schränkt der Experte ein: „Auch wenn das aus dem Mund eines Ethikers merkwürdig erscheinen mag – wir brauchen weniger Ethik und mehr Gesetze.“ Regelungen, was erlaubt sei und was nicht, müssten dringend auf den Weg gebracht werden. Damit steht Bendel nicht allein. Selbst Konzerne wie Microsoft – das ebenfalls KI-Leitlinien entwickelt hat – sprechen sich mittlerweile für klare Gesetze aus.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.09.2018