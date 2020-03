„Bei Amazon knallen doch die Sektkorken“

Mannheim.Manfred Schnabel ist mehr als besorgt: Der Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar sieht vor allem auf kleine und mittlere Unternehmen schwere Zeiten zukommen – und ist dagegen, alle Händler über einen Kamm zu scheren.

Herr Schnabel, die meisten Geschäfte müssen in den nächsten Wochen geschlossen bleiben – wie kommt der Handel in der Region damit zurecht?

Manfred Schnabel: Zunächst möchte ich betonen, dass der Schutz der Bevölkerung natürlich oberste Priorität besitzt und es nur darum geht, kluge Entscheidungen mit Augenmaß zu treffen. Bezüglich des Handels rechne ich damit, dass ein großer Teil der mittleren und kleinen Unternehmen kurzfristig in sehr große Schwierigkeiten geraten wird. Egal ob in Mannheim, Schwetzingen oder Weinheim. Hohe Fixkosten bei null Einnahmen – das kann ganz schnell in eine Überschuldung führen.

Können Sie die Verluste schon abschätzen? Deutschlandweit sind es laut Handelsverband 1,15 Milliarden Euro pro Tag.

Schnabel: Das lässt sich schwer auf die Region herunterbrechen. Aber die Verluste sind gravierend. So einen Ausnahmezustand haben wir alle noch nicht erlebt, die Folgen sind kaum abzusehen. Der stationäre Handel hat hohe Fixkosten mit der Ladenmiete und den Gehältern, denn das Service-Geschäft ist sehr personalintensiv. Kurzarbeitergeld hilft zum Beispiel nur bedingt.

Warum?

Schnabel: Der Handel ist darauf ja nicht eingestellt, und wir haben festgestellt, dass insbesondere die kleineren und mittleren Unternehmen vor vielen ungelösten Problemen stehen. Viele Fragen lassen sich zur Zeit noch gar nicht beantworten, weil noch vieles in Bewegung ist. Gut ist aber, dass mit der neuen Regelung auch Kurzarbeitergeld gezahlt wird, wenn ein Geschäft auf staatliche Weisung hin schließen muss. Weiterhin gibt es bei der Abwicklung bereits einige Erleichterungen.

Welche Bereiche trifft es am meisten? Den Textilhandel?

Schnabel: Klar trifft es alle, die jetzt komplett schließen müssen. Für die Textilhändler ist es besonders bitter, weil sie gerade die Frühlings- und Sommerware bekommen haben und jetzt auf einem vollen Lager sitzen. Das wiederum trifft die Innenstädte besonders, weil hier der Anteil der Textilanbieter besonders hoch ist.

Sie kritisieren, dass die Ausnahmen von der Schließung zu eng gefasst werden – Sie führen selbst einen Elektrohandel und fordern, dass Läden dieser Branche geöffnet bleiben. Wie soll die Abgrenzung funktionieren?

Schnabel: Es geht zum einen darum, wie wichtig der Händler für die Versorgung der Bevölkerung ist. Natürlich fallen Lebensmittelmärkte und Apotheken unter die Ausnahmeregelung. Aber sie müsste auch den Elektrohandel mit einbeziehen, denn die Menschen brauchen auch weiterhin Kühlschränke, Waschmaschinen und Herde sowie einen Reparaturdienst für diese Geräte. Homeoffice kann nur durchgeführt werden, wenn wir die Kunden mit PC und Netzwerken versorgen können. Und warum sollten große Supermärkte, Baumärkte und Internethändler Elektrogeräte weiterhin anbieten dürfen, der Fachhandel aber nicht? Das ist Wettbewerbsverzerrung. Außerdem müsste das Ansteckungsrisiko auch zum Kriterium werden.

Wie meinen Sie das?

Schnabel: Wenn jemand in einer langen Schlange beim Lebensmittelkauf an der Kasse steht, ist das Ansteckungsrisiko doch viel höher als bei einer Verkaufsberatung mit einem Schreibtisch dazwischen. Trotzdem müssen etwa wir Elektrohändler, bei denen die Gefahr einer Infektion gering ist, schließen. Wir appellieren an die Behörden, bei den Verboten nicht alles über einen Kamm zu scheren.

Wie kann den notleidenden Einzelhändlern in den nächsten Monaten geholfen werden?

Schnabel: Wie schon gesagt, Kurzarbeitergeld hilft nur bedingt. Gleiches gilt für kurzfristige Liquiditätshilfen von der Bank. Die sind ja nur zur Überbrückung gedacht, aber reichen nicht, wenn sich die Schließungen über Wochen hinziehen. Zudem berichten schon einige Betriebe, dass Banken zurzeit eher die Kreditlinien kürzen. Der Handel braucht schnelle Direkthilfen, um die hohen Fixkosten tragen zu können. Es geht auch um Zuschüsse der öffentlichen Hand, um die Ausfälle zu kompensieren, die durch die staatlichen Entscheidungen entstanden sind – also eine Art Schadenersatz für die angeordneten Schließungen.

Was halten Sie von staatlichen Konjunkturhilfen, die den Konsum ankurbeln sollen?

Schnabel: Momentan gar nichts. Diese Gelder würden zurzeit nur den Onlineplattformen zugutekommen, die sowieso schon von den aktuellen Einschränkungen profitieren. Bei Amazon knallen doch die Sektkorken! Später, wenn sich die Lage entspannt hat und alle Geschäfte wieder öffnen, halte ich solche Konjunkturspritzen für sinnvoll, um die Verluste zu kompensieren. Aber jetzt auf keinen Fall, das würde für den stationären Handel alles nur noch schlimmer machen.

