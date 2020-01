Bei Daimler und Röchling wird gedruckt statt gefräst

Die jungen Daimler-Mitarbeiter stehen in der Zukunftswerkstatt. „Es ist spannend, an Technologien zu arbeiten, die später Anwendung finden in der Produktion“, sagt einer. „Und gerade der 3D-Druck ist wichtig für unsere Zukunft“, betont seine Kollegin - während der Drucker das Material Schicht für Schicht aufträgt und so ein Fahrzeugteil entsteht. Die Szene stammt aus einem Internet-Video, das

...