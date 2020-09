Beihilfen für Hinkley Point rechtens

Luxemburg/Mannheim.Großbritannien darf den Bau des Atomkraftwerks Hinkley Point C mit staatlichen Beihilfen fördern. Das hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden und eine Klage Österreichs als unbegründet zurückgewiesen. Anders als von der Regierung in Wien argumentiert, müsse mit staatlichen Beihilfen nicht ein Ziel von gemeinsamem Interesse wie etwa dem Ausbau erneuerbarer Energien verfolgt werden, entschieden die Richter in Luxemburg, wie das Gericht am Dienstag mitteilte.

60 Jahre Laufzeit geplant

Hinkley Point C in der südwestenglischen Grafschaft Somerset ist der erste AKW-Neubau in Großbritannien seit Jahrzehnten. Das Werk soll 2023 ans Netz gehen und 60 Jahre laufen. Am Bau beteiligt ist auch der Mannheimer Industrieservice-Konzern Bilfinger. Zuletzt hatte das Unternehmen im Juni Verträge für weitere Aufträge unterschrieben. Nach jüngsten Angaben beläuft sich das gesamte Auftragsvolumen damit auf eine halbe Milliarde Euro, die Arbeiten von Bilfinger sollen 2021 abgeschlossen werden.

Aus Sicht Österreichs, das keine Atomkraftwerke hat, sind alternative Energieformen förderungswürdig, nicht aber die Kernkraft. Die EU-Kommission hatte die Staatsbeihilfen 2014 genehmigt. Dabei geht es unter anderem um eine garantierte Ausgleichszahlung für den AKW-Betreiber, falls das Kraftwerk aus politischen Gründen vorzeitig abgeschaltet wird. dpa/red

