Beim Heizen droht böse Überraschung

Berlin.Wer es in den eigenen vier Wänden mollig warm haben will, muss sich in diesem Jahr zum Teil auf höhere Kosten einstellen. Das liegt an der neuen CO2-Steuer, die von der Bundesregierung für den stärkeren Schutz des Klimas mit der Umstellung der Industrie von fossilen auf Öko-Energien eingeführt wird. Seit dem 1. Januar werden für jede Tonne Kohlendioxid, die aus dem Autoauspuff oder der

...