Belegschaft zwischen Schock und Trauer

Mannheim.„Es gab Tränen, die Leute sind geschockt. Manche arbeiten in unserer Filiale seit 20 oder 30 Jahren“, erzählt Sabine Jakoby vom Kaufhof Galeria in der Kunststraße. Die Betriebsratsvorsitzende klingt, wie sie in dieser Stunde nur klingen kann: niedergeschlagen. Der Galeria Kaufhof in N7 schließt. Das gleiche Schicksal teilen in der Region die Filialen Landau und Worms.

Am Freitag verkündete der Konzern Galeria Karstadt Kaufhof (GKK), welche 62 der bundesweit 172 Filialen weichen müssen. Rund 6000 Arbeitsplätze sind betroffen. Der GKK-Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz spricht von einem Schritt ohne Alternative. Wegen der Corona-Krise rechnet der Warenhaus-Riese bis Ende 2022 mit Umsatzeinbußen von rund 1,4 Milliarden Euro. Anfang April hatte der Konzern ein Schutzschirmverfahren eingeleitet als Vorstufe eines Insolvenzverfahrens. Mitte Mai kündigte er an, Stellen abzubauen. Ursprünglich sollten 80 Filialen wegfallen. Für die bundesweit 28 000 Angestellten begann eine Zitterpartie.

Schwere Vorwürfe

„Das ist niederschmetternd! Wir haben dem Unternehmen gegenüber viele Zugeständnisse gemacht“, erklärt der Betriebsratsvorsitzende Jakoby. Zuletzt hätten die Angestellten mit dem Sanierungstarifvertrag, der letzten Dezember geschlossen wurde, auf Gehalt verzichtet. Als Jakoby in den 80er Jahren ihre Ausbildung in der Filiale anfing gab es 450 Beschäftigte, erzählt sie. Heute sind es 75 Mitarbeiter, davon 80 Prozent Teilzeitkräfte. „Die Kollegen geben jeden Tag alles, was sie können.“ Dass sie die Schließung trotzdem nicht abwenden konnten, nennt Sabine Möller einen „Schlag ins Gesicht“. Die Gewerkschaftssekretärin im Fachbereich Handel bei Verdi Rhein-Neckar ärgert, dass die Vorschläge der Beschäftigten bei der Konzernleitung jahrelang kein Gehör fanden. „Alle Maßnahmen haben im Kaufhaus selbst nichts verändert.“ Durch den ständigen Personalabbau seien die Beschäftigten für immer größere Fläche zuständig gewesen. Zeit für Beratung und Bedienung – Fehlanzeige. „Es ging immer auf die Knochen der Beschäftigten“, so Möller. Erst bei der Fusion der beiden Kaufhausketten Galeria Kaufhof und Karstadt sind im letzten Jahr Tausende Stellen weggefallen.

Ähnliche Vorwürfe erhebt Monika di Silvestre, Leiterin des Landesfachbereichs Handel der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Rheinland-Pfalz: „Das Management hat zwei Jahre seine Hausaufgaben nicht gemacht. Nun kam die Corona-Krise obendrauf.“ Di Silvestre ist überzeugt, dass alle Filialen mit „anständigem Zukunftskonzept“ hätten gerettet werden können. Besonders die Schließung der Wormser Filiale ist ihr unbegreiflich: „Der Standort war chancenreich. In der Stadt gibt es kaum Konkurrenz.“

Sorge um Innenstädte

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz äußerte am Freitag, die Stadt habe vergebens versucht, sich bei der Kaufhof-Konzernleitung für den Erhalt des Doppelstandorts in Mannheim einzusetzen. Auch Investitionen wie die neugestalteten Planken hätten die Attraktivität beider Standorte gesteigert. Die Filialen in N7 und am Paradeplatz hätten sich in ihrem Angebot und in ihrer Stammkundschaft unterschieden.

Der Mannheimer SPD-Landtagsabgeordnete Boris Weirauch spricht von einem „bitteren Tag für den Mannheimer Einzelhandel“. Der wirtschaftspolitische Sprecher der baden-württembergischen SPD-Landtagsfraktion fordert den Konzern auf, zu prüfen, ob die Mitarbeiter in anderen Filialen weiterbeschäftigt werden können. Auch Stadträtin Melis Sekman, wirtschaftspolitische Sprecherin der Grünen-Gemeindefraktion, forderte für die Mitarbeiter eine schnellstmögliche Vermittlung und bundespolitisch neue Ansätze.

Swen Rubel, Geschäftsführer des Handelsverbands Nordbaden, sorgt sich um die Nachnutzung der Immobilie in N7: „Das Objekt mit mehreren Etagen wird nicht einfach zu vermarkten sein.“ Ein möglicher Leerstand in Worms und Landau bereitet auch Thomas Scherer, Hauptgeschäftsführer des Handelsverband Mittelrhein-Rheinhessen-Pfalz e.V., Sorge. Die Kaufhäuser hätten in den Innenstädten als Ankerfirmen fungiert.

Am 31. Oktober dieses Jahres werden Jakoby und die anderen 74 Mitarbeiter ihren Kaufhof voraussichtlich das letzte Mal betreten. Dann soll die Filiale schließen. Jakoby will davon nichts wissen: „Für uns ist der Kampf noch nicht beendet!“

