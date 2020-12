Belén Garijo, Merck

Der Name mag unbekannt klingen, doch man sollte ihn sich merken. Belén Garijo führt ab 1. Mai den Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck. Als erste Frau in der mehr als 350-jährigen Unternehmensgeschichte.

Garijo, 60, ist promovierte Medizinerin und stammt aus dem südspanischen Almansa. Sie startete ihre Karriere als Ärztin in Madrid, bevor sie in die Pharmaindustrie wechselte. Stationen bei internationalen Pharmakonzernen wie Abbott, Rhône Poulenc, Aventis und Sanofi folgten. Bei Merck ist die Managerin und Mutter zweier Töchter seit rund zehn Jahren. Aktuell als Pharmachefin. „Ich gebe niemals auf, alles ist möglich“, so die Philosophie.

Unter ihrem maßgeblichen Einsatz ist es gelungen, Merck neue Bedeutung im Bereich Onkologie, Immunologie und Immunonkologie zu verschaffen. Die Managerin hat zudem zwei wichtige, milliardenschwere globale Allianzen mit den Pharmakonzernen Pfizer und Glaxo-Smithkline im Bereich Krebs geschlossen – und die Globalisierung von Merck im Pharmageschäft vorangetrieben.

Eine Ärztin als Managerin? Garijo sieht durchaus gemeinsame Arbeitsansätze. „Es tut gut, sich die Symptome des Unternehmens anzusehen. Wohin verkaufen wir unsere Ware? Können wir unseren Gewinn dort vergrößern? Aber auch herauszufinden: Was genau löst Probleme aus? Welche Strukturen müssen geändert werden?“, hat sie einmal der „Deutschen Welle“ gesagt. „Das ist die spannendste Aufgabe von allen.“

Wegbegleiter beschreiben die Managerin als neugierige, direkte und zupackende Persönlichkeit. Mit einer Vergütung von zuletzt rund sechs Millionen Euro ist sie die bestbezahlte Frau im Dax – nach heutigem Stand wird sie dort ab Mai auch die einzige Konzernchefin sein.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.12.2020