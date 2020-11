„Benachteiligung spielt sich unterbewusst ab“

Katharina Wrohlich leitet beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) die Forschungsgruppe „Gender Economics“. Diese befasst sich mit dem Einfluss des Geschlechts auf ökonomische Entscheidungen. Seit 2006 werden im jährlichen DIW Managerinnen-Barometer die Anteile von Frauen in Führungspositionen dokumentiert.

Frau Wrohlich, wie ist aktuell die Stimmung auf Ihrem Managerinnen-Barometer?

Katharina Wrohlich: Gemischt! Die Anteile von Frauen in Führungspositionen sind in den vergangenen Jahren gestiegen, allerdings darf diese Tatsache nicht darüber hinwegtäuschen, dass Geschlechterparität trotzdem noch in weiter Ferne ist.

Nach den jüngsten Plänen der großen Koalition müssen börsennotierte Unternehmen künftig mindestens eine Frau in den Vorstand holen, wenn das Gremium mehr als drei Mitglieder hat. Ein Erfolg für die Frauen?

Wrohlich: Ja, das ist auf jeden Fall ein Erfolg und ein starkes gleichstellungspolitisches Signal. So eine gesetzliche Vorgabe für Vorstände hat das Potenzial, den Frauenanteil in diesem Gremium der betreffenden Unternehmen nachhaltig zu steigern.

Wie sieht es da aktuell aus?

Wrohlich: In den 200 umsatzstärksten Unternehmen in Deutschland hat nur etwa jeden zehnten Vorstandsposten eine Frau inne. Demgegenüber wird die seit 2016 geltende verbindliche Quote von 30 Prozent Frauen in Aufsichtsräten von den allermeisten Unternehmen inzwischen erfüllt. Das zeigt: Wenn es eine Quote gibt, tut sich etwas. Ansonsten passiert nichts.

Wirklich beliebt ist die Quote nicht, auch nicht bei Frauen.

Wrohlich: Wenn wir es ernst meinen und mehr Diversität wollen, wenn wir wollen, dass mehr Frauen in den Führungsgremien der Wirtschaft vertreten sind, dann sind Quoten das geeignete Mittel, um dieses Ziel zu erreichen. Sie sind nicht elegant, viele mögen sie nicht, aber sie wirken.

Vor allem bei Banken und Versicherungen haben Männer nach wie vor das Sagen. Warum?

Wrohlich: Eine Erklärung ist, dass die Führungskultur bei Banken und Versicherungen eine sehr männliche ist. Darüber hinaus wirken sich Elternzeit und Teilzeit in dieser Branche noch stärker als anderswo als Karrierehemmnis aus, während gleichzeitig lange Arbeitszeiten überproportional stark belohnt werden. Die Lebensrealität der meisten Frauen lässt es aber nicht zu, kontinuierlich Vollzeit zu arbeiten und viele Überstunden zu leisten.

Aber ist das nicht das eigentliche Problem: dass das die Lebensrealität der Frauen ist und nicht der Männer?

Wrohlich: Wir haben es hier in der Tat mit stereotypen Zuschreibungen zu tun. Führungsstärke, Durchsetzungskraft, beruflicher Ehrgeiz sind Eigenschaften, die den Männern zugeschrieben werden. Frauen gelten als fürsorglich und emotional. Auf diese Weise spielt sich die Benachteiligung von Frauen sehr subtil, teils auch unterbewusst ab. Es sagt ja niemand: Wir wollen keine Frau auf diesem Posten. Aber Führung wird eben vielerorts nicht mit dem Attribut fürsorglich verbunden. Solange diese Denkmuster in den Köpfen, auch der Frauen, verankert sind, wird eine gleichberechtigte Teilhabe scheitern.

Wie brechen wir diese Bilder auf?

Wrohlich: Wir brauchen unter anderem Frauen in Führungspositionen, damit diese als Vorbilder dienen können. Es geht nicht nur um die einzelne Frau im Aufsichtsrat oder Vorstand, sondern darum, Frauen sichtbar zu machen und stereotype Denkmuster aufzubrechen. Das ist dann ein Gewinn für alle.

Viele Unternehmen sagen: Wir finden keine Frauen. Stimmt das?

Wrohlich: Es gibt qualifizierte Frauen, man muss nur länger suchen. Bei der Selbsteinschätzung gibt es nämlich große Unterschiede zwischen Männern und Frauen, das haben viele Studien gezeigt. Männer neigen eher dazu, sich zu überschätzen, während Frauen sich tendenziell unterschätzen. Für einen Führungsposten werden aber nicht nur Kompetenz benötigt, sondern auch „Confidence“, Selbstvertrauen. Das zu erkennen und Frauen entsprechend zu ermutigen, sich zu melden, ist dann Aufgabe von Führungspersonen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.11.2020