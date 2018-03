BER noch einmal teurer

Anzeige

Berlin.Vor zwei Monaten haben die Verantwortlichen den Start des neuen Berliner Flughafens wieder verschoben, dieses Mal auf 2020. Nun wird die Rechnung dafür präsentiert. Die Betreiber erwarten allein dafür Mehrausgaben in Höhe von 770 Millionen Euro, sagte gestern ein Sprecher. Damit würden die Kosten für den drittgrößten deutschen Airport knapp 7,3 Milliarden Euro erreichen – beim ersten Spatenstich für den BER 2006 war von 2 Milliarden Euro die Rede gewesen.

Der entsprechende Business-Plan soll am kommenden Freitag dem Aufsichtsrat vorgelegt werden, kündigte der Sprecher an. „Über die Detailfragen zur Finanzierung ist die Flughafengesellschaft in konstruktiven Gesprächen mit den Gesellschaftern“, hieß es. Dies sind die Länder Berlin und Brandenburg sowie der Bund.

Nach RBB-Informationen soll die Hälfte der 770 Millionen von diesen drei Eigentümern kommen – ob als Zuschuss oder als Darlehen, blieb gestern noch offen. Für den Rest wolle die Flughafengesellschaft Bankkredite aufnehmen. dpa