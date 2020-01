Das vergangene Geschäftsjahr kann sich sehen lassen. SAP wächst dank guter Geschäfte in der Cloud kräftig. Erstmals in seiner Geschichte beschäftigt der Dax-Konzern mehr als 100 000 Mitarbeiter. Zudem korrigiert SAP die Prognose für die kommenden Monate nach oben. Diese guten Nachrichten dürfen allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die neuen Chefs Jennifer Morgan und Christian Klein noch einen ganzen Berg an Arbeit vor sich haben.

Ihr Vorgänger Bill McDermott hat gerne und teuer eingekauft – wie 2018 das Marktforschungs-Unternehmen Qualtrics für damals umgerechnet sieben Milliarden Euro. Hoffentlich war das nicht zu teuer. Denn Qualtrics hat im vierten Quartal nur 156 Millionen Euro zum Konzernumsatz beigesteuert. Die Gefahr: Zukäufe müssen neu bewertet und vielleicht sogar abgeschrieben werden, wenn sie hinter den Erwartungen zurückbleiben oder die Konjunktur schwächer wird.

Durch die vielen Übernahmen ist zudem ein Flickenteppich entstanden. Kunden sind verwirrt, SAP-intern hat offenbar auch der Mannschaftsgeist gelitten, wenn jeder nur für sich arbeitet. Kürzlich haben Morgan und Klein in einem Brief alle Mitarbeiter dazu aufgerufen, „ein Team“ zu sein. Die Integration der Zukäufe ist Chefsache, noch in diesem Jahr soll sie durchgezogen werden. Das Management wird sich daran messen lassen müssen.

