Bericht über Apples Chip-Pläne lässt Intel-Aktie abstürzen

Bloomberg schränkte ein, das Projekt mit dem Codenamen «Kalamata» sei noch in einer frühen Phase. Ziel sei, die Apple-Geräte noch besser miteinander zusammenarbeiten zu lassen. Apple hat rund eine Milliarde Mobilgeräte mit dem Betriebssystem iOS im Markt - und zehn Mal weniger Macs. Deshalb wurde in den vergangenen Jahren bereits die Software der Computer zum Teil in Anlehnung an die iPhone-Bedienung angepasst und Apple führte Funktionen ein, die nahtlos zwischen Mobil-Geräten und Macs wechseln lassen.