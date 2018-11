Betriebsfrieden hängt häufig schief

Düsseldorf/Frankfurt.In fast jedem siebten deutschen Unternehmen ist nach Ansicht der Arbeitnehmervertreter der Betriebsfrieden dauerhaft gestört. Bei einer Umfrage der gewerkschaftlichen Böckler-Stiftung bewerteten 15 Prozent das Verhältnis zur Chefetage nur als ausreichend oder mangelhaft, wie die Stiftung gestern berichtete. Jeder zehnte Betriebsrat sehe sich in seiner Arbeit regelmäßig behindert, weitere 40 Prozent beklagten gelegentliche Blockaden. Wo die Noten 4 oder 5 vergeben würden, dürfe die vom Betriebsverfassungsgesetz geforderte „vertrauensvolle Zusammenarbeit“ bezweifelt werden, erklärte Studienleiter Helge Baumann. Auffallend schlechtere Arbeitsbeziehungen zwischen Führungsetage und Beschäftigtenvertretung gebe es in Unternehmen, die nicht an einen Tarifvertrag gebunden sind. dpa

