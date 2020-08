Betriebsrat der N7-Filiale abgeblitzt

Mannheim.Eigentlich hätte am heutigen Donnerstag am Mannheimer Arbeitsgericht ein Eilbeschluss in Zusammenhang mit der Ende Oktober geplanten Schließung der Mannheimer Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof im Quadrat N 7 gefällt werden sollen. Auf Anfrage dieser Zeitung bestätigte eine Gerichtssprecherin am Mittwoch, dass ein solches Verfahren anhängig war, aber der Anhörungstermin aufgehoben worden ist – weil der Konflikt nun das Arbeitsgericht Essen beschäftigt.

Der für die Filiale in N7 zuständige Betriebsrat hatte per Eilbeschluss erreichen wollen, dass vor dem Aussprechen betriebsbedingter Kündigungen mit ihm über einen Interessenausgleich für die Beschäftigten verhandelt werden muss. Wie die Betriebsratsvorsitzende Sabine Jakoby im Gespräch mit dieser Redaktion betonte, wird vor allem moniert, dass zwar der Gesamtbetriebsrat, nicht aber die eigentliche Mitarbeitervertretung der N7-Belegschaft in die Verhandlungen für einen Sozialplan eingebunden war. „Außerdem haben wir noch keinerlei Unterlagen, weshalb unsere Filiale geschlossen werden soll.“ Bisher habe sich der Konzern nicht dazu geäußert, ob eine zu hohe Miete, zu wenig Umsatz oder der Doppel-Standort den Ausschlag dafür gegeben haben. Wie berichtet, soll die Karstadt-Kaufhof-Filiale am Mannheimer Paradeplatz erhalten bleiben.

Kündigungen verschickt

Weil der Konzern geltend gemacht hat, dass der Streit den Gesamtbetriebsrat betreffe, ist das Verfahren nun am Unternehmenssitz und damit beim Arbeitsgericht in Essen anhängig. Unabhängig vom juristischen Ausgang, so Sabine Jakoby, haben die meisten der 75 Beschäftigte von Mannheims N7-Filiale bereits ihre Kündigungsschreiben bekommen. „Ausgenommen sind bislang nur die Kolleginnen in Elternzeit und Schwerbehinderte – weil da andere zustimmen müssen.“

