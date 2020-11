Betriebsrat warnt vor „Kahlschlag“

Stuttgart/Mannheim.Bei Daimler schaukelt sich der Streit um den künftigen Kurs und die Sparpläne der Konzernführung um Vorstandschef Ola Källenius weiter hoch. Betriebsräte und IG Metall hatten sich zuletzt immer offener gegen die Umbaupläne positioniert. So droht ein Stellenabbau im Stammwerk Untertürkheim, aber auch im Truck-Bereich ist die Stimmung aufgeheizt – dort stehen Tausende Stellen zur Disposition. Zur der Sparte gehören das Mannheimer Motorenwerk mit rund 5100 Mitarbeitern und das Montagewerk im pfälzischen Wörth.

„Kahlschlag droht, wenn wir uns nicht wehren!“, hatten die Betriebsräte mehrerer Standorte – darunter auch der Mannheimer Betriebsratschef Joachim Horner – kürzlich an die Beschäftigten geschrieben. „Das können wir so nicht stehenlassen“, heißt es nun in einem Schreiben, das unter anderem von Daimler-Trucks-Vorstandschef Martin Daum und Personalvorstand Jürgen Hartwig unterzeichnet ist. „’Kahlschlag’ unterstellt, dass wir willkürlich Arbeitsplätze abbauen wollen, und das ist schlicht falsch.“

Daimler müsse einerseits die Kosten senken, vor allem in Europa, und andererseits die technologische Transformation schaffen. Man suche den Dialog mit den Arbeitnehmervertretern, um gemeinsam Lösungen zu finden. „Aber eines wollen wir Ihnen ganz offen sagen: Wir können nur Maßnahmen ergreifen, die wirtschaftlich sind“, so das Management. Daher müsse man sich darauf einstellen, dass in einigen Bereichen Beschäftigung wegfallen werde. Eine Sprecherin bestätigte, dass es „spürbare Veränderungen“ in den Werken geben werde. Sie kündigte Verhandlungen mit dem Betriebsrat darüber in den kommenden Monaten an. dpa

