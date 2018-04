Betriebsratschef fürchtet Personal-Aderlass

Anzeige

Einfacheres System

Gleichwohl stellt sich der Betriebsrat in Eisenach mittelfristig auf den Wegfall von 450 Jobs ein, weil das Produktionssystem von PSA unter anderem durch eine geringere Anzahl von Teilen deutlich weniger komplex sei als das des früheren Opel-Eigners General Motors (GM). „Mit diesem Abbau können wir leben, dann wäre in Eisenach immer noch ein Zwei-Schicht-Betrieb möglich“. Generell aber weisen Schäfer-Klug und Huber die derzeitigen Forderungen von PSA und von Opel-Chef Michael Lohscheller zurück. Sie sprechen von einem Propagandakrieg gegen die Marke Opel und von Halb- und Unwahrheiten, die von der Geschäftsleitung verbreitet würden.

Dabei würden sie keine aktuellen Zahlen auf den Tisch legen. „Wir wissen, dass es so wie jetzt nicht bleiben kann, deshalb unterstützen wir ,Pace’“, betont Schäfer-Klug. Aber PSA müsse sich an die dort gemachten Zusagen halten, also auch an die Tarifverträge.

Derzeit biete Opel neue Projekte, mit denen in allen deutschen Werken nur 1800 Stellen verbunden seien. „Dafür sollen 20 000 Opelaner auf die Tariferhöhung von 4,3 Prozent, auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld verzichten. Das ist ein Diktat, das lehnen wir ab.“ Huber bezeichnet die Vorgabe als Erpressung. Schäfer-Klug weist zudem Aussagen von Opel-Chef Lohscheller zurück, das Unternehmen übererfülle die Tarifverträge. „Eher werden sie untererfüllt.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.04.2018