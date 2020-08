Betriebsratswahlen werden vielfach behindert

Düsseldorf.Behinderungen von Betriebsratswahlen sind nach Einschätzung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung keine Einzelfälle. Arbeitgeber versuchten schätzungsweise jede sechste Neugründung eines Betriebsrats zu unterbinden, berichtete das WSI auf der Basis eine Umfrage unter Gewerkschaftsfunktionären. In rund einem Drittel der Fälle, in denen sich der Arbeitgeber der erstmaligen Wahl eines Betriebsrats entgegenstelle, finde diese am Ende nicht statt. Deutlich seltener können Arbeitgeber die Neuwahl von bereits etablierten Betriebsratsgremien verhindern.

Besonders verbreitet sei der Druck gegen Beschäftigte, die einen Betriebsrat gründen wollen, in mittelgroßen eigentümergeführten Unternehmen, betonten die WSI-Forscher Martin Behrens und Heiner Dribbusch. Arbeitgeber schüchterten Kandidaten ein, drohten mit Kündigung oder verhinderten die Bestellung eines Wahlvorstands.

Betriebsräte gibt es vor allem in größeren Unternehmen. So hatten laut WSI 87 Prozent der Betriebe mit mehr als 500 Beschäftigten im Jahr 2018 eine solche Arbeitnehmervertretung. In Betrieben mit 51 bis 100 Beschäftigten seien es 32 Prozent gewesen, bei Firmen mit fünf bis 50 Beschäftigten sogar nur fünf Prozent. Das sei nicht immer eine Folge von Abwehrreaktionen des Managements. Eine bedeutende Anzahl von Betrieben habe keinen Betriebsrat, weil weder die Gewerkschaft noch die Beschäftigten versucht hätten, einen zu gründen.

Alternative Vertretungsorgane

Auch das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hatte Anfang des Jahres festgestellt: „Vor allem inhabergeführte Unternehmen machen einen Bogen um die betriebliche Mitbestimmung.“ Gleichzeitig setzten 18 Prozent aller Unternehmen auf alternative Organe wie Mitarbeitervertretungen, Belegschaftssprecher oder runde Tische.

Betriebsräte können in Betrieben mit mindestens fünf Beschäftigten gegründet werden. Die Gremien können in vielen Punkten mitbestimmen und haben Einfluss auf Schichtpläne, Lohngestaltung oder Weiterbildungsprogramme. Auch beim Aushandeln von Kurzarbeitsvereinbarungen – wie in der Corona-Krise – sind sie unabdingbar. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.08.2020