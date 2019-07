Betrugsfall: Bundesweite Razzien

Mannheim/Karlsruhe.Das Hauptzollamt Karlsruhe führt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mannheim ein Ermittlungsverfahren gegen 16 Beschuldigte im Zusammenhang mit dem Verdacht des gewerbsmäßigen Betrugs, des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt sowie der Hinterziehung von Steuern. Das teilten die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Hauptzollamt Karlsruhe am Donnerstag mit. In den vier Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen, Berlin und Schleswig-Holstein wurden Wohnungen sowie Geschäftsräume durchsucht.

Seit dem Jahr 2017 Jahren sollen von zwei Unternehmen mit eigenen Arbeitnehmern Bauaufträge ausgeführt worden sein, ohne die Arbeitnehmer und deren Entlohnung ordnungsgemäß bei den Sozialkassen und dem Fiskus gemeldet zu haben. Hierdurch sollen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern in Höhe von mindestens 1,25 Millionen Euro nicht ordnungsgemäß entrichtet worden sein.

Mehr als 250 Beamte eingesetzt

Mit Hilfe von Scheinrechnungen angeblicher Subunternehmer sollen in der Buchhaltung Bauleistungen verbucht worden sein, die tatsächlich nicht vom Aussteller der Rechnungen, sondern von Schwarzarbeitern erbracht worden waren. Die angeblich an die Subunternehmer entrichten Barzahlungen sollen tatsächlich an die Arbeitnehmer als Schwarzlöhne ausgezahlt worden sein, so die Ermittlungsbehörde.

Am Mittwoch wurden deshalb 30 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht. Hierbei waren neben Staatsanwälten der Staatsanwaltschaft Mannheim mehr als 250 Einsatzkräfte unter anderem der Hauptzollämter Karlsruhe, Darmstadt und Frankfurt beteiligt. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Angaben zu den Beschuldigten oder zu Einzelheiten der Vorwürfe können nach Angaben der Behörden derzeit nicht gemacht werden. dls

