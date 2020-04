Betten-Überblick in Echtzeit

Heidelberg.Seit einigen Tagen ist sie am Start: die neu aufgebaute Informations- und Prognoseplattform des Intensivregisters, die Ärzten, Krankenhäusern und Krisenstäben in der Corona-Krise einen schnellen und täglich aktuellen Überblick darüber geben soll, wo gerade freie Intensivbetten mit Beatmungsgeräten zur Verfügung stehen. Vorgestellt wurde die neue Website kürzlich vom Robert-Koch-Institut, der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) und der Deutschen Krankenhausgesellschaft.

Technisch mit aufgebaut hat die Plattform nach eigenen Angaben das Software-Unternehmen SAS, das seine deutsche Zentrale in Heidelberg hat. Ein Team aus rund 20 Mitarbeitern habe gut zwei Wochen lang „in Tag- und Nachtschichten“ daran gesessen, die entsprechende Analysesoftware zu entwickeln, erklärt Andreas Effinger, bei SAS zuständig für den Bereich Gesundheitswesen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Nach nur 18 Tagen konnte die Plattform online gehen.“ Bei der Umsetzung sei SAS durch die Softwarefirma Prodyna unterstützt worden. „Bisher haben sich 1022 Krankenhäuser angeschlossen, die der Plattform täglich melden, wie viele Intensivbetten mit Beatmungsgeräten sie haben, und wie viele davon belegt sind“, sagt Effinger. Man hoffe, dass bis Ende der Woche alle rund 1200 Kliniken in Deutschland mitmachen.

Ampelsystem zeigt Auslastung an

Dann soll die Plattform erstmals einen bundesweit vollständigen Überblick in Echtzeit darüber geben, wo es freie Plätze gibt – und wo möglicherweise Engpässe drohen. Dann könne man frühzeitig nach Alternativen in anderen Kliniken suchen. „Ein Rettungswagen, der mit einem Patienten unterwegs ist, kann zum Beispiel gezielt schauen, in welchem Umkreis ein Intensivbett mit Beatmungsgerät frei ist“, erklärt Effinger. Über die Plattform lasse sich zudem ermitteln, wie sich die Versorgungssituation voraussichtlich in den kommenden 24 Stunden entwickeln werde. So könnten Kliniken ihre Ressourcen planen. Ausreichende Kapazitäten an Intensivbetten mit Beatmungsgeräten gelten als Schlüsselelement bei der Bewältigung der Krise. „Die Möglichkeiten einer maschinellen Beatmung von Covid-19 Patienten hat sich in schwer betroffenen Ländern wie China und Italien als das Nadelöhr in der aktuellen Pandemiesituation gezeigt“, erklärte Christian Karagiannidis, Sprecher der DIVI-Sektion „Lunge – Respiratorisches Versagen“, unlängst bei der Vorstellung der neuen Plattform.

Einsehbar ist die Datenbank nicht nur für Kliniken, Ärzte und Leitstellen – auch wenn sie detailliertere Informationen bekommen. Auf der Internetseite kann jeder Nutzer nachschauen, wie viele Corona-Patienten aktuell auf der Intensivstation einer bestimmten Klinik behandelt werden. Ein Ampelsystem gibt zudem einen Überblick, wie stark die Beatmungsplätze in einem Krankenhaus ausgelastet sind. Grün steht für „Plätze verfügbar“, gelb für „begrenzt verfügbar“ und orange für „ausgelastet“. Unterschieden wird zwischen drei Kategorien: erstens Intensivbetten, in denen Patienten mit einer Gesichtsmaske bei der normalen Atmung unterstützt werden können, zweitens Plätze, an denen eine vollständige Beatmung durch einen Tubus möglich ist, und drittens sogenannte ECMO-Plätze, an denen der Patient an eine Art künstliche Lunge angeschlossen wird.

Für das Uniklinikum Mannheim beispielsweise, in dem derzeit mehrere Corona-Infizierte behandelt werden, wurden am Dienstagmittag in dem Register freie Kapazitäten in allen drei Kategorien angezeigt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.04.2020