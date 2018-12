BGH bremst Amtsblätter

Karlsruhe.Amtsblätter dürfen Zeitungen keine Konkurrenz machen. Für die kostenlos verteilten Publikationen der Kommunen gibt es klare Grenzen, urteilte der Bundesgerichtshof (BGH) gestern in Karlsruhe. Sie dürften zwar amtliche Mitteilungen veröffentlichen und über Vorhaben der Kommunalverwaltung und des Gemeinderats unterrichten. Aber, so betonte der BGH: „Unzulässig ist eine pressemäßige Berichterstattung über das gesellschaftliche Leben in der Gemeinde; dieser Bereich ist Aufgabe der lokalen Presse und nicht des Staates.“

Das höchste deutsche Zivilgericht hat über eine Klage des Verlags der „Südwest Presse“ gegen das „Stadtblatt“ in Crailsheim entschieden. Es wies die Revision des Blattes gegen ein Urteil des OLG Stuttgart zurück. Die kostenlose Verteilung des „Stadtblatts“ verstoße gegen das Gebot der Staatsferne der Presse.

„Das Urteil ist ein klares Signal an die Kommunen, sich aus verlegerischer Tätigkeit herauszuhalten“, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger (BDZV), Dietmar Wolff. Nach Einschätzung von „Südwest Presse“-Anwalt Michael Rath-Glawatz hat das Urteil auch Folgen für Online-Portale der Städte. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.12.2018